السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى الأسقف الثاني لأورشليم

الأسقف الثاني لأورشليم
الأسقف الثاني لأورشليم

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة سمعان وهو الأسقف الثاني لأورشليم وخليفة يعقوب أخي الربّ. واستشهد مصلوباً سنة 107 في عهد الإمبراطور ترايانوس، وله من العمر 120 سنة.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: في ممرا، دنا ثلاثة رجال من إبراهيم ووقفوا بالقرب منه. تصوّروا المشهد: وقفوا من فوقه وليس أمامه. كان ابراهيم قد خضع لمشيئة الله، وهذا ما يبرهنه وجودُ الله فوقه. إذًا، هم لا يقفوا أمامه ليردعوه، بل فوقه ليحموه. استقبل إبراهيم الرجال الثلاثة وقدّم لهم ثلاثة أصواع من الخبز. أيّ شرح نعطيه لذلك، يا إخوتي، سوى أنّه عرف سرّ الثالوث الأقدس؟ أحضر أيضًا عِجلاً، ليس قاسيًا، بل "رَخصًا طيّبًا". ليكون طيّبًا ورخصًا إلى هذا الحدّ، لا يمكن أن يكون سوى ذلك الّذي اتّضع من أجلنا حتّى الموت، أي الرّب يسوع المسيح. إنّه فعلاً هو، هذا "العِجْل المُسَمَّن" الّذي ذبحه الأب احتفالاً بعودة الابن الضّال، "فإِنَّ اللهَ أَحبَّ العالَمَ حتَّى إِنَّه جادَ بِابنِه الوَحيد".

بادر إبراهيم إذًا إلى لقاء الرجال الثلاثة، غير أنّ مَن عبَدَه واحد... كما سبق وقلت، نرى هنا سرّ الثالوث الأقدس؛ إن كان قد سجد كما لو أنّ هناك شخص واحد، فلأنّه كان يعلم بأنّ الله واحد في ثلاثة أقانيم. توجّه إلى شخص واحد عندما قال: "فلا تَجُز عن عبدِك"؛ لكنّه أضاف، ليجعلنا نعتقد أنّه يخاطب عدّة أشخاص: "فيُقَدَّمَ لكم قَليلٌ مِنَ الماء فتَغسِلونَ أرجُلَكم وتَستَريحونَ تَحتَ الشَّجَرة".

ليكن الطوباويّ إبراهيم مثالاً لكم، يا إخوتي، لكي تستقبلوا ضيوفكم بلطف، وتغسلوا أرجلهم بتواضع واحترام... لا تتجاهلوا هذا الكلام، يا إخوتي، أنتم الّذين لا تريدون أن تظهروا مضيافين، أنتم الّذين تستقبلون ضيفكم كعدوّ. في الواقع، بسبب ضيافته، استحقّ الطوباويّ ابراهيم أن يستقبل الله ذاته باستقباله هؤلاء الرجال الثلاثة. وأكّد الرّب يسوع المسيح على ذلك عندما قال في الإنجيل: "كنت غريبًا فآويتموني". لا تهملوا إذًا المسافرين، خشية أن يكون الله ذاته مَن ترفضون استقباله.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الأنبا مرقس يستقبل "باخوم" في ثاني أيام رياضة الصوم الأربعيني بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

ساكو: كنيسة المشرق ليست "نسطورية"

البابا تواضروس يهنئ الرئيس وجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ42

متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس: حياة الكاهن الأسرية أيقونة لأبناء رعيته

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس جاورجيوس

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار ثيوذورس السيقي أسقف أنسطاسيوبوليس

حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة القديس أغابوس الرسول

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار جرجس الشهيد

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرض إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

مظاهرة لأهالى المحتجزين تطالب بالتوصل لصفقة تبادل الأسرى واستبدال حكومة نتنياهو

المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا