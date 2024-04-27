السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

السلام إلى لعازر.. أشهر الألحان الكنسية التي يتميز بها سبت اليعازر

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بحلول سبت اليعازر، وهي مناسبة تفصل بين ختام الأقباط لثومهم الأربعيني الكبير، وبين أحد الشعانين الذي يحل غدًا، ليبدأ مساء نفس اليوم أسبوع الألام، الذي ينتهي باحتفالات عيد القيامة المجيد في 5 مايو المُقبل.

وقال المرتل إبرام عزت، في تصريح خاص لـ"الدستور" إن سبت اليعازر يتميز بلحنا كنسيا يميزه عن بقية ألحان الكنيسة القبطية في سار المناسبات وهو لحن السلام للعازر، والذي يقول بحسب اللغة القبطية التي وضع بها كلغة أصلية: شيرى لازاروس فيئيت أفتونسف: مينينسا افتو ان ايهوو ماتونوس باهيت باشويس ايسوس: فيئت افخوثفيف إنجى بى بيتهوؤو

وتعني هذه الكلمات بحسب الترجمة للغة العربية: السلام للعازر الذي أقامه بعد أربعة أيام أقم قلبى ياربى يسوع لقد قتلت الشر.

الجدير بالذكر أن الأقباط يستعدون لخوض أسبوع الألام، الذي يبدأ من مساء غدًا الأحد، عقب احتفالات الكنيسة بأحد الشعانين، وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويتذكر فيه الأقباط فترة صلب السيد المسيح وما قبلها من فترة معاناة على يد اليهود سعيًا لفداء البشر من خطاياهم وفق الإيمان المسيحي.

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