السبت 27 أبريل 2024
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الكرازة

الأنبا توما يترأس صلوات القنديل العام وقداس جمعة ختام الصوم بجرجا

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات القنديل العام، وقداس جمعة ختام الصوم، بكنيسة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا.

وشارك في الصلوات الأب يوحنا زكريا، راعي الكنيسة، والأب بطرس طانيوس. وفي عظته، تأمل الأنبا توما في جمعة ختم الصوم قائلًا: هذا اليوم هو اليوم، الذي نختم فيه الصوم يسمى جمعة ختام الصوم بعد صيام أربعين يومًا وفيه تعلمنا الكنيسة إقامة القنديل العام سر مسحة المرضى، نصلي فيه سبعة صلوات أواشي: المرضى، وأوشية المسافرين، وفي نهايتها ننال الرشم بالزيت.

كما يشبّه المسيح نفسه بالدجاجة، التي تحتضن صغارها، وتنسكب عليهم، فتضعُف، ويسقط ريشها، لأنه نزل إلى هبوطنا، ليرفعنا إلى علوه، وسُمر على الخشبة، ليمزق صك خطايانا، ويقتل بها الخطية، ويُحيي موتنا بموته، ويقتل أوجاعنا بآلامه الشافية المُحيية، وبالمسامير التي سُمر بها، وهنا نلمس الحضور الإلهي وسط الجمال جمال العبادة، ومسيحنا يضمنا تحت جناحيه، وهذا هو المعنى الأصيل لليتورچية، نتوحد ونتجمع، لا أن نتشرذم، لأنه جاء ليجمع الكل تحت ستر جناحيه.

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