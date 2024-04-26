الجمعة 26 أبريل 2024
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد أوسابيوس وأبامون الشماس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى استشهاد أوسابيوس وأبامون الشماس واستشهاد أرسانيوس مملوك سوسيتيوس.

وبهذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم، استشهد القديس أرسانيوس مملوك القديس سوسنيوس وقد شكا والد هذا القديس إلى دقلديانوس الغلام أرسانيوس وقال انه يعبد المسيح وينكر عبادة الأصنام فأحضره الملك وسأله عن معتقده فأعترف بألوهية السيد المسيح ووبخ الملك أيضا علي تركه عبادة الإله الحقيقي وتمسكه بعبادة الأوثان . فاستشاط الملك غضبا وأمر بضرب عنقه أمام سيده ونال إكليل الشهادة . 

من جهة أخرى، أرسل البابا تواضروس الثاني رسالة تعزية في الدكتور رسمي عبد الملك الأرخن الفاضل، عضو اللجنة البابوية للدراسات العليا والأستاذ في العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكنسية، الذي رقد في الرب اليوم، وقال قداسة البابا في تعزيته:

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