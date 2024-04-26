القنديل ومسحة المرضى.. طقوس تُنظمها الكنيسة في جمعة ختام الصوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بحلول جمعة ختام الصوم، وهي الجمعة الختامية التي يحتفل خلالها الأقباط بانتهاء أطول أصوامهم خلال 2024، والذي استغرق 55 يومًا، وتنتهي باحتفالات عيد القيامة المجيد في 5 مايو المُقبل.

واعتادت الكنيسة القبطية على تنظيم طقس القنديل العام او اتمام طقوس سر مسحة المرضى، خلال احتفالاتها بجمعة ختام الصوم.

وعن سر مسحه المرضى فقال الاب فيلبس ماهر، أستاذ مادة الطقوس الكنسية في مراكز إعداد وتأهيل الخُدام، إن سر مسحة المرضى من أسرار الكنيسة السبعة وهو لشفاء أمراض النفس والجسد والروح بمغفرة الخطايا وأسسه المسيح في العهد الجديد وهذا الزيت عباره عن زيت نقي ثم يصلي عليه الكاهن ويوضع فيهم سبع فتائل من القطن ويصلي عليهم سبع صلوات مرتبه منذ عهد الرسل ومتفق عليها من جميع الكنائس الرسوليه ويوقدون سبع فتائل رمز لكمال حلول مواهب الروح القدس لشفاء المريض بأسم الرب يسوع و صلاة الأيمان تشفي المريض.

كما حث القديس يعقوب الرسول المؤمنين بان يدعوا القسوس وشيوخ الكنيسه عند مرض احد منهم “أمريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه وان كان قد فعل خطية تغفر له”.

أما عن الوصيه لشفاء المرضي فهناك الكثير من الشواهد علي ذلك فعند ارسالهم للكرازه اوصاهم الرب بشفاء المرضي "ثم دعا تلاميذه الاثني عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف" و"يضعون ايديهم على المرضى فيبرأون". "واقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين" .

الجدير بالذكر أن الأقباط يستعدون لخوض أسبوع الألام، الذي يبدأ من مساء يوم الأحد المُقبل، عقب احتفالات الكنيسة بأحد الشعانين، وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويتذكر فيه الأقباط فترة صلب السيد المسيح وما قبلها من فترة معاناة على يد اليهود وذلك سعيًا لفداء البشر من خطاياهم وفق الإيمان المسيحي.