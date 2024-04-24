اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار سابا القائد والشهيد

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار سابا القائد والشهيد، وكان هذا البار مسيحيًا من قبيلة الغطط وقائدًا للجيش في روما. حملته غيرته على افتقاد المسجونين لاجل ايمانهم بالمسيح، مشجعًا اياهم على احتمال العذاب والثبات في ايمانهم. فعرف به الملك اورليانوس، وكان قد أثار الاضطهاد على المسيحيين، فألقى القبض عليه.

فمَا كان من سابا القائد الباسل، الا ان نزع عنه منطقة الجندية بحضرة الملك، وجاهر بايمانه بالمسيح قائلًا: اني لافخر بأن اكون أمينًا بخدمة ملكي السماوي، كما كنت أمينًا بخدمة ملكي الارضي، وعلي اطاعة الاول قبل الثاني". فأمر به الملك فوضعوه على مشواة من حديد محمي، فاحتمل هذا العذاب، صابرًا ثابتًا على عزمه.

ثم ألقوه في قدر مملوءة زيتًا يغلي، فصانه الله من كل اذى. ولدى هذا المشهد العجيب آمن من عبدة الاصنام سبعون رجلًا. فعذبوهم، فأستمروا ثابتين على ايمانهم، فضربوا أعناقهم فطارت أرواحهم الى الاخدار السماوية. ثم ساقوا القديس سابا الى السجن حيث ظهر له السيد المسيح فعزاه وقواه على احتمال العذاب. وفي الغد استحضره الملك أمامه ثانية، وحاول اقناعه بالوعد والوعيد ليثني عن عزمه ويضحي للاوثان. فأبى بكل جرأة وشجاعة. فأمر الملك بقطع رأسه. فانضم الى رفقائه الشهداء متمتعًا معهم بالمجد السماوي سنة 271.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لقد طلبتَ أن تقضي ثلاثة أشهر وحدك مع الرّب يسوع (في رياضة روحيّة)؛ إنّ هذا الأمر يُشبِهك جدًّا. ولكن أثناء ذلك، إن كان الجوع في قلب بعض أعضاء شعب الربّ إليه أكبر من جوعك، فلا يجب عليك أن تبقى وحدك مع الرّب يسوع طوال الوقت. عليك أن تسمح للرّب يسوع بأن يحوّلك خبزًا يؤكل من قِبَل أولئك الّذين تلتقي بهم. دَع الناس يلتهمونك؛ فبالكلمة وبالحضور تبشّر بالرّب يسوع... حتّى الله لم يستطع أن يقدّم حبًّا أكبر إلاّ بِبَذل ذاته كخبز حياة – لكي يُكسَر، لكي يؤكل، حتّى نستطيع أنت وأنا أن نأكل ونحيا، حتّى نستطيع أن نأكل ونُشبِع بذلك جوعنا للحبّ.

وبالرغم من هذا، لا يبدو أنّه كان راضيًا، لأنّه هو أيضًا كان جائعًا للحبّ. فجعل نفسه الجائع والعطشان والعريان والغريب ولم يكفّ عن المناداة: “كنتُ جائعًا، كنتُ عريانًا، كنتُ غريبًا... فلي قد صنعتموه”.. الرّب هو خبز الحياة وهو أيضًا الجائع: ولكن هناك حبٌّ واحد: الرّب يسوع فقط.