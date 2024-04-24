اليوم.. الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد أنتيباس تلميذ يوحنا الرسول أسقف مدينة برغامس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بذكرى استشهاد أنتيباس تلميذ يوحنا الرسول أسقف مدينة برغامس، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس أنتيباس أسقف برغامس كان تلميذا للقديس يوحنا الإنجيلي وحدث أنه لما شرع دوميتيانوس في اضطهاد القوم وقتلهم بلغة أن المسيحيين يقولون "إن ملكهم هو المسيح بحسب ما ورد في مخطوط بشبين الكوم" أنه أرسل إلى أورشليم واستدعي أولاد يهوذا بن يوسف وأتي بهم مقيدين إلى روما وسألهم عن ملك المسيح فأجابوه أن ملكه سماوي وأن المسيح في السماء وهو عتيد يأتي في آخر الدهر ليدين الأحياء والأموات ويجازي كل واحد كأعماله " فخاف لما سمع هذا القول وترك اضطهادهم وأمر بإكرامهم.

ثم تولي بعده واليا أخراً فاضطهد المسيحيين وقتل منهم كثيرين وكان من جملتهم هذا القديس وقد عاقبه عقابا شديدا فازداد إلا ثباتا في الإيمان، ولما أودعه السجن أرسل له القديس يوحنا الإنجيلي رسالة مملوءة تعزية دعاه فيها الكاهن الآمين والراعي الصالح وأخيرا وضعه الملك في ثور مصنوع من نحاس وأوقد النيران تحته حتى أسلم روحه الطاهرة بيد الرب وأخذ المؤمنون جسده ووضعوه بكرامة في الكنيسة.