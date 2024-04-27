في ختام الصوم الكبير.. ماذا يقرأ الأقباط؟ وماذا يتلون؟

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس بحلول ختام الصوم، وهي المناسبة الختامية التي يحتفل خلالها الأقباط بانتهاء أطول أصوامهم خلال 2024، والذي استغرق 55 يومًا، تنتهي باحتفالات عيد القيامة المجيد في 5 مايو المُقبل.

وقال القمص أنطونيوس فكري، في كتاب قطمارس الصوم الكبير إن الأقباط يقرؤون عدة قراءات في ختام صومهم مثل:

النبوات:

(تك33:49-26:50)

(أم27:11-22:12)

(إش10:66-24)

(تك49: 1-28)

(زك9: 9-15)

(أي7:42-17)

(صف 3: 14-20)

القراءات:

مزمور باكر:(مز97: 5، 6)

إنجيل باكر:(لو20:17-37)

البولس: (2تي1:3-5:4)

الكاثوليكون:(يع7:5-16)

الإبركسيس: (أع1:15-18)

مزمور إنجيل القداس: (مز97: 8)

إنجيل القداس: (لو31:13-35):

يذكر أن الأقباط يستعدون لخوض أسبوع الألام، الذي يبدأ من مساء غدًا الأحد، عقب احتفالات الكنيسة بأحد الشعانين، وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويتذكر فيه الأقباط فترة صلب السيد المسيح وما قبلها من فترة معاناة على يد اليهود وذلك سعيًا لفداء البشر من خطاياهم وفق الإيمان المسيحي.