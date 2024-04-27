الأنبا باسيليوس يترأس حفل ختام نشاط الحضانة بكنيسة أم المخلص ببردنوها

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، حفل ختام نشاط الحضانة، بكنيسة أم المخلص، ببردنوها.

وشارك في الاحتفال الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع للحاضرين، معبرًا عن سعادته الكبيرة بوجوده معهم اليوم، كما أكد الأنبا باسيليوس للعاملين بالحضانة أهمية التفاني في الخدمة.

وفي سياق آخر، ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات القنديل العام، وقداس جمعة ختام الصوم، بكنيسة العذراء سيدة الانتقال، بجرجا.

وشارك في الصلوات الأب يوحنا زكريا، راعي الكنيسة، والأب بطرس طانيوس. وفي عظته، تأمل صاحب النيافة في جمعة ختم الصوم قائلًا: هذا اليوم هو اليوم، الذي نختم فيه الصوم يسمى جمعة ختام الصوم بعد صيام أربعين يومًا وفيه تعلمنا الكنيسة إقامة القنديل العام سر مسحة المرضى، نصلي فيه سبع صلوات أواشي: المرضى، وأوشية المسافرين، وفي ونهايتها ننال الرشم بالزيت.

كما يشبّه المسيح نفسه بالدجاجة، التي تحتضن صغارها، وتنسكب عليهم، فتضعُف، ويسقط ريشها، لأنه نزل إلى هبوطنا، ليرفعنا إلى علوه، وسُمر على الخشبة، ليمزق صك خطايانا، ويقتل بها الخطية، ويُحيي موتنا بموته، ويقتل أوجاعنا بآلامه الشافية المُحيية، وبالمسامير التي سُمر بها، وهنا نلمس الحضور الإلهي وسط الجمال، جمال العبادة، ومسيحنا يضمنا تحت جناحيه، وهذا هو المعنى الأصيل لليتورچية، نتوحد ونتجمع، لا أن نتشرذم، لأنه جاء ليجمع الكل تحت ستر جناحيه.