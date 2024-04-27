مركز جسور ينظم مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"

نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"، بالتعاون مع فرقة "مشروع ميم"، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ضم العرض مشاركة المشاهدين بكتابة "نصف النَص" بينما ارتجلت الفرقة النصف الآخر أمام الحضور، حيث تقدم فرقة مشروع ميم المسرحي نوعًا من أنواع المسرح الارتجالي، إذ تُعد من الفرق المسرحية المميزة في مصر، لما تقدمه من عروض مسرحية هادفة ومبتكرة ولحرصها على تطوير مهارات أعضائها وتفاعلهم مع الجمهور.

جدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

من جهة أخرى، نظمت كنيسة المخلص الأسقفية الأنجليكانية بالسويس قافلة طبية بالكنيسة، بالإضافة إلى "مشروع أطفال أصحاء" الذي يهتم بالاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية للأطفال وعلاجها، بالاشتراك مع مؤسسة "راعي مصر"، بحضور القس عادل توما راعي الكنيسة بالسويس، ومحمود فوزي مدير القوافل المتنقلة بالإسماعيلية.

شملت القافلة أجهزة طبية حديثة وطاقمًا طبيًا متميزًا، حيث ضمت عدة تخصصات مثل أنف وأذن، رمد، باطنة، عظام وجلدية، بالإضافة إلى قافلة متخصصة لاكتشاف الأمراض الناتجة عن سوء التغذية للأطفال وعلاجها.

وقدم الطاقم الطبي الخدمات الطبية بأجر رمزي للمواطنين، بما في ذلك الفحوصات الطبية والمعالجة وتوزيع الأدوية اللازمة.