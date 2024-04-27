المطران شامى يترأس الرياضة الفصحية لأبناء الإيبارشية

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، الرياضة الفصحية لأبناء الإيبارشية، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، بكنيسة القديس يوسف، بفلمنج، بالإسكندرية.

وشارك في الرياضة الروحية أبناء الرعايا المختلفين من الإسكندرية، والقاهرة، حيث ألقى سيادة المطران محاضرة تحدث فيها عن "الروح القدس الذي هو صانع القيامة وهو الذي يجعلنا شهودًا".

وتضمنت الرياضة الفصحية أيضًا الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، التأملات الكتابية، مجموعات العمل، السجود أمام القربان المقدس، كما تمت زيارة كاتدرائية القديسة كاترين، ومزار القديسة مريم يسوع المصلوب، بكاتدرائية سيدة النياح، بالإسكندرية.