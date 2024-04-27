في سبت اليعازر.. 20 شخصا باسمه في الإنجيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بحلول سبت اليعازر، وهي مناسبة تفصل بين ختام الأقباط لثومهم الأربعيني الكبير، وبين أحد الشعانين الذي يحل غدًا، ليبدأ مساء نفس اليوم أسبوع الالام، الذي ينتهي باحتفالات عيد القيامة المجيد في 5 مايو المُقبل.

واليعازر هو اسم عبري معناه "الله عون" أو "الله قد أعان"، واليعازر المحتفل به قال عنه السنكسار الكنسي إنه أخو مريم حبيب الرب الذي بعد أن صار أسقفا علي قبرص بعد أن أقامه الرب من بين الأموات تبع التلاميذ منذ ذلك الوقت. ولما حلت عليهم نعمة المعزي رسموه أسقفا فرعي رعية المسيح أحسن رعاية وعاش أربعين سنة ثم تنيح بسلام.

وقد ورد اسمًا لعدة أشخاص عددهم 20 شخصا وهم:

أليعازر | أليعزر وكيل بيت إبراهيم

أليعازر | أليعزر ابن موسى وصفورة

أليعازر | ألعازار ابن هرون

أليعازر | أليعزر البنياميني الرئيس

أليعازر | أليعزر الكاهن، في عصر داود

أليعازر | أليعزر اللاوي، من عشيرة مراري

أليعازر | أليعزر رئيس الراؤبينيين

أليعازر | أليعزر النبي ابن داود ومريشة

أليعازر | أليعزر ابن أبيناداب

أليعازر | أليعزر ابن أخوخي

أليعازر | أليعزر اليهودي، في عصر عزرا

أليعازر | أليعزر ابن فينحاس، كاهن

أليعازر | أليعزر الكاهن، في عصر عزرا

أليعازر | أليعزر ابن حاريم

أليعازر | أليعزر ابن فرعوش

أليعازر | أليعزر اللاوي المتخذ زوجة غريبة

أليعازر | أليعزر الكاهن، في عصر نحميا

أليعازر | أليعزر ابن متتيا الكاهن، أخو يهوذا المكابي

أليعازر | أليعزر ابن أليود، من أسلاف المسيح

أليعازر | أليعزر ابن يوريم، من أسلاف المسيح

الجدير بالذكر أن الأقباط يستعدون لخوض أسبوع الألام، الذي يبدأ من مساء غدًا الأحد، عقب احتفالات الكنيسة بأحد الشعانين، وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويتذكر فيه الأقباط فترة صلب السيد المسيح وما قبلها من فترة معاناة على يد اليهود وذلك سعيًا لفداء البشر من خطاياهم وفق الإيمان المسيحي.