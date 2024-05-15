الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

145 سيارة تدخل الخدمة تباعًا.. رئيس الوزراء يتفقد سيارات "تاكسي العاصمة" الكهربائية

خلال التفقد
خلال التفقد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عددا من السيارات الكهربائية (تاكسي) المقرر تشغيلها كمرحلة أولى داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين عليها.

ويصل إجمالي عددها إلى  145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4).

145 سيارة تدخل الخدمة تباعًا 
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمنظومة النقل الذكي باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه خطط التنمية الاقتصادية، ولذا فهناك جهود مستمرة لتطوير وتحديث عناصر هذه المنظومة؛ من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

واستمع “مدبولي” لشرح وزير النقل حول خطة تشغيل هذه السيارات؛ حيث أشار الوزير إلى بدء التشغيل التجريبي صباح اليوم للمرحلة الأولى من تلك السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات، والتي يتم تشغيلها في مصر لأول مرة؛ من أجل  تقديم خدمة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب.

ولفت إلى أن  السيارات التي تم  تشغيلها  على أعلى مستوى من حيث  أمان الركاب نظرا لأنها مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت)، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير إلى أن هذه السيارات، التي يتم تشغيلها، مملوكة لشركة تابعة لوزارة النقل وشركة العاصمة، موضحا أن ذلك يسير بالتوازي مع تشجيع شركات القطاع الخاص وتعظيم دوره في هذا المجال؛ من أجل التنافس على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأضاف أن هذه هي الوسيلة الثانية للمواصلات التي ستعمل داخل العاصمة بعد أتوبيسات شركة اكتا، وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذي يمر على ٨ محطات بالعاصمة الإدارية، وكذا المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يمر على ٧ محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكي أخضر مستدامة. 
 

وتجدر الإشارة إلى أن حجز تلك  السيارة  الكهربائية متوافر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول نيو كابيتال كاب (New Capital Cab )، الذي تم إطلاقه اليوم تزامنا مع بدء  التشغيل التجريبي للسيارات، ويتم الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب. 
 

لينك حجز السيارات الكهربائية 

خطوات استخدام التطبيق الخاص بحجز السيارة  الكهربائية التي تعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة (التطبيق الذكي للهاتف المحمول نيو كابيتال كاب "New Capital Cab")
https://drive.google.com/file/d/1_b_mpgDVBnnMYMyAXjNkcghlawUu0bBC/view?usp=drivesdk
 

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عقب اجتماع مجلس الوزراء تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مهندس كامل الوزير وزير النقل العاصمة الإدارية

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