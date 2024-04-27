تعرف على أعياد الأقباط المنتظرة في 2024

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم 5 من شهر مايو المقبل، وهناك العديد من الأعياد القبطية المنتظرة في الفترة المتبقى في 2024 وتأتي كالآتي:

أعياد المسيحيين في شهر أبريل 2024

سبت لعازر السبت 27 أبريل 19 برمودة 1740

احد الشعانين الأحد 28 أبريل 20 برمودة 1740

أعياد المسيحيين في شهر مايو 2024

خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740

الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740

سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740

عيد القيامة المجيد الأحد 5 مايو 27 برمودة 1740

شم النسيم الإثنين 6 مايو 28 برمودة 1740

أحد توما الأحد 12 مايو 4 بشنس 1740

أعياد المسيحيين في شهر يونيو 2024

عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740

عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740

حلول الروح القدس - عيد العنصرة الأحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740

بدء صوم الرسل الإثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740

أعياد المسيحيين في شهر يوليو 2024

عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740

أعياد المسيحيين في شهر اغسطس 2024

بدء صوم القديسة العذراء مريم الأربعاء 7 أغسطس 1 مسري 1740

عيد التجلي المجيد الاثنين 19 أغسطس 13 مسري 1740

عيد صعود جسد والدة الإله الخميس 22 أغسطس 16 مسري 1740.

أعياد المسيحيين في شهر سبتمبر 2024

النيروز - رأس السنة القبطية الأربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741.

تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741.

أعياد المسيحيين في شهر نوفمبر 2024

بدء الصوم الميلادي المقدس الإثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741.

هذا وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس والإنجيلية والأسقفية الإنجليكانية بعدة مناسبات مهمة.