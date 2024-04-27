تعرف على أعياد الأقباط المنتظرة في 2024
تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم 5 من شهر مايو المقبل، وهناك العديد من الأعياد القبطية المنتظرة في الفترة المتبقى في 2024 وتأتي كالآتي:
أعياد المسيحيين في شهر أبريل 2024
سبت لعازر السبت 27 أبريل 19 برمودة 1740
احد الشعانين الأحد 28 أبريل 20 برمودة 1740
أعياد المسيحيين في شهر مايو 2024
خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740
الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740
سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740
عيد القيامة المجيد الأحد 5 مايو 27 برمودة 1740
شم النسيم الإثنين 6 مايو 28 برمودة 1740
أحد توما الأحد 12 مايو 4 بشنس 1740
أعياد المسيحيين في شهر يونيو 2024
عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740
عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740
حلول الروح القدس - عيد العنصرة الأحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740
بدء صوم الرسل الإثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740
أعياد المسيحيين في شهر يوليو 2024
عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740
أعياد المسيحيين في شهر اغسطس 2024
بدء صوم القديسة العذراء مريم الأربعاء 7 أغسطس 1 مسري 1740
عيد التجلي المجيد الاثنين 19 أغسطس 13 مسري 1740
عيد صعود جسد والدة الإله الخميس 22 أغسطس 16 مسري 1740.
أعياد المسيحيين في شهر سبتمبر 2024
النيروز - رأس السنة القبطية الأربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741.
تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741.
أعياد المسيحيين في شهر نوفمبر 2024
بدء الصوم الميلادي المقدس الإثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741.
هذا وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس والإنجيلية والأسقفية الإنجليكانية بعدة مناسبات مهمة.