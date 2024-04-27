السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تعرف على أعياد الأقباط المنتظرة في 2024

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم 5 من شهر مايو المقبل، وهناك العديد من الأعياد القبطية المنتظرة في الفترة المتبقى في 2024 وتأتي كالآتي:

أعياد المسيحيين في شهر أبريل 2024

 سبت لعازر السبت 27 أبريل 19 برمودة 1740

 احد الشعانين الأحد 28 أبريل 20 برمودة 1740

أعياد المسيحيين في شهر مايو 2024

خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740

 الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740

 سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740

 عيد القيامة المجيد الأحد 5 مايو 27 برمودة 1740

 شم النسيم الإثنين 6 مايو 28 برمودة 1740

أحد توما الأحد 12 مايو 4 بشنس 1740

طريقة عمل الفسيخ في المنزل قبل شم النسيم 2024

موعد عيد القيامة 2024 ومراسم احتفالات الكنيسة

 

 

أعياد المسيحيين في شهر يونيو 2024

عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740

 عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740

 حلول الروح القدس - عيد العنصرة الأحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740

 بدء صوم الرسل الإثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740

أعياد المسيحيين في شهر يوليو 2024

عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740

أعياد المسيحيين في شهر اغسطس 2024

بدء صوم القديسة العذراء مريم الأربعاء 7 أغسطس 1 مسري 1740

 عيد التجلي المجيد الاثنين 19 أغسطس 13 مسري 1740

 عيد صعود جسد والدة الإله الخميس 22 أغسطس 16 مسري 1740.

أعياد المسيحيين في شهر سبتمبر 2024

النيروز - رأس السنة القبطية الأربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741.

 تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741.

أعياد المسيحيين في شهر نوفمبر 2024

بدء الصوم الميلادي المقدس الإثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741.

هذا وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس والإنجيلية والأسقفية الإنجليكانية بعدة مناسبات مهمة.

أعياد المسيحيين في شهر إبريل 2024 أعياد المسيحيين في شهر مايو 2024 أعياد المسيحيين في شهر يونيو 2024 أعياد المسيحيين في شهر يوليو 2024 أعياد المسيحيين في شهر اغسطس 2024 أعياد المسيحيين في شهر سبتمبر 2024 أعياد المسيحيين في شهر نوفمبر 2024

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