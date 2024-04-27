تعتمد على البحث العلمى.. خطة مشروعات قومية لتنمية موارد مصر المائية

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والرى ، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لتنمية الموارد المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات السنوية وثبات الحصة المائية؛ وذلك من خلال اتباع أحدث الأساليب العلمية الحديثة ومنها ما يتعلق بأعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.

كما بدأت وزارة الموارد المائية والري، في دراسة علمية وبحثية جديدة تتعلق بتنفيذ أعمال تبطين الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة للحد من التلوث، إضافة إلى وضع مبادئ توجيهية لكيفية اختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناءً على طبيعة التربة المار بها الترع وخاصة فى المناطق السطنية.

تنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديدة للتبطين والتأهيل

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية البحث العلمي والابتكار فى تنفيذ المشروعات القومية، وأيضا اعتبارهما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري ودعم التعاون مع القطاع الخاص؛ وذلك لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديدة للتبطين والتأهيل.

وسيتم تنفيذ أعمال التبطين بالترع الثلاث باستخدام مواد صديقة للبيئة، وإعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية لتنفيذ الأعمال، إضافة إلى إجراء كافة الاختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة على الأعمال المنفذة لضمان الحصول علي أفضل النتائج.

5 محددات لتأهيل وتبطين الترع بكفاءة

تأهيل وتبطين الترع

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه تم وضع دليل ارشادي لعمليات تأهيل الترع، يشتمل على الإجراءات الواجب اتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات؛ وذلك بهدف تنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة، لافتا إلى أنها تتضمن 5 محددات هى المعاينة الظاهرية للترعة، وتحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة، ومدى احتياجها للتأهيل من عدمه، وأيضًا تحديد الأحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها.

مشروعات الرى

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تتضمن أيضا تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقًا لمعامل يتم حسابه بناءً على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب، وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح، وأيضًا إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للترب.

قد يهمك..

وزير الرى: منظومة رقمية لمتابعة تطهيرات الترع وجاهزيتها فى موسم أقصي الإحتياجات

وزير الرى: المشروعات القومية أتاحت إعادة استخدام 26 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعى

وزير الرى: إنهاء تأهيل الترع بمراكز "حياة كريمة" وخطة طوارئ لمواجهة أقصى الاحتياجات المائية

الاستعانة بالبحث العلمى فى تنفيذ المشروعات القومية

إضافة إلى ذلك، يتم تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة، وتصميم الترعة وفقًا للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار، والسير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ.

مشروعات الرى

فيما أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب، أهمية الاستعانة بالبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة ومنها تحديث نظم الري، وتأهيل الترع، لافتًا إلى أن هناك حاجة ماسة لوجود رؤية علمية مائية جماعية حالية ومستقبلية يتم ترجمتها في استراتيجية مائية واضحة لمواجهة التحديات المائية الحالية.

مشروعات الرى

كما أشار أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أهمية تطبيق سياسات قومية، يتم تنفيذها بخطط قصيرة عن طريق برامج لحزم مشروعات قومية يتم دراستها جيدًا من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، خاصة مع إطلاق مبادرة التكيف مع المناخ فى مصر للحد من التأثيرات السلبية على قطع المياه.