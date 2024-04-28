وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى: ملتزمون بالقضاء على حماس وتحرير الأسرى

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إصرار جيش الاحتلال على القضاء على حركة "حماس" وتحرير الأسرى الإسرائيليين من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة.

ونسبت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية إلى جالانت قوله، لدى تفقده لقوات المدفعية في قاعدة (بلماخيم) إلى الجنوب من تل أبيب: "نحن نعمل على هاتين المهمتين معا، وأنا مُصر على إنجازهما، مهما تطلب الوقت، ولكن يتعين علينا تنفيذ هذه المهمة".

وقالت الصحيفة: إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي صادق على خطط للعمليات البرية في مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة بالتعاون مع قائد القيادة الجنوبية الميجور جنرال يارون فينكلمن، وجميع قادة الفرق والألوية في القيادة.