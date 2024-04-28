"مؤتمر الموزعين" بالشارقة يضع خارطة طريق لصناعة النشر بمشاركة 550 خبيرًا من كل أنحاء العالم

اختتمت اليوم الأحد فعاليات الدورة الثالثة من "مؤتمر الموزعين الدولي" التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب على مدى يومين، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 550 خبيرًا من 76 دولة من مختلف أنحاء العالم.

واستضاف المؤتمر أكثر من 30 متحدثًا أثروا جلسات وورش العمل، وناقشوا على مدار يومين، مختلف الحلول المبتكرة لضمان استمرارية وازدهار هذه الصناعة الحيوية، واستعرضوا قضايا التسويق الرقمي، والتوزيع اللوجستي، والتحولات في صناعة النشر، وكيفية تلبية احتياجات القراء في عصر التكنولوجيا، وغيرها من الموضوعات.

وقال منصور الحسني مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب: “إن المؤتمر أظهر مرة أخرى قوة ودينامية صناعة النشر”.

وأشار إلى أن هذا التجمع السنوي يشكل شهادة على الرؤية المشتركة للناشرين والموزعين وباعة الكتب في جميع أنحاء العالم والرامية إلى دفع نمو وتطور هذا القطاع الحيوي.

قال رئيس مجلس إدارة ومدير عام مكتبة أنطوان في لبنان إميل تيان، خلال كلمته، إن صناعة الكتب تحمل الحيوية والتطور، ونحن سعى دائمًا لتجديد أنفسنا وصناعتنا"، مضيفا أن القرصنة تعد واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه صناعة النشر؛ فهي تشكل تهديدًا كبيرًا للكتّاب والناشرين على حد سواء لأن صناعة النشر تعتمد على سوق صغير نسبيًا، وهذا يختلف عن صناعة الأفلام مثلًا ؛ ونتيجة لذلك، يكون الدخل محدودًا جدًا عندما تتعرض الأعمال الأدبية والكتب للقرصنة كما أن الموزعين يواجهون تحديًا آخر يتمثل في تقلب أسعار العملات الذي يدفعنا إلى تطوير نظام تسعير مرن يتكيف مع تغيرات أسعار العملات".

وأوضح الدكتور أحمد رويحل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال والنمو لشركة Arabookverse في المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية أن الكتب العربية الصوتية لها حضورها في مختلف أنحاء العالم، ويشير إلى أن صناعة الكتب الصوتية تسير في طريق التطور.

ولهذا السبب، قرر تأسيس (Arabookverse) للمساهمة في تطوير صناعة الكتب، والتي يهدف من خلالها إلى توفير الكتب العربية عبر الوسائط الرقمية والصوتية، بما يعزز قدرتها على المنافسة، وهذا يتطلب تحقيق مراحل الإتاحة والوصول، وزيادة الوعي بالجوانب التجارية والاستدامة.

وقال: "في الوقت الحالي، لدينا أكثر من 4 آلاف كتاب صوتي متاحة عبر تطبيقات متعددة، ويبلغ عدد الكتب الصوتية باللغة العربية 11 ألفًا، ولكن يجب أن يتبع ذلك القدرة على بيعها، ولا شك أن هناك خطوات عربية رائدة في هذا المجال؛ إذ توجد بنية تحتية قوية لبيع الكتب الصوتية والرقمية، مثل منصات (أبجد) و(اقرأ لي)، وغيرها، كما أن لدينا أكثر من 40 ألف كتاب رقمي، ونحن نمتلك مليون قارئ يفضلون النسخ الرقمية، وما يقرب من 47% منهم يقرؤون عن طريق الاشتراك".

وواصل المتحدثون في (مؤتمر الموزعين الدولي) خلال اليوم الختامي تسليط الضوء على قضايا متنوعة في عالم النشر والتوزيع، حيث ناقشوا آليات تحقيق أقصى استفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وطرق بناء علاقات قوية مع العملاء، وأساليب جذب القراء الجدد كما أبرزوا أهمية تحليل البيانات لفهم سلوكيات الجمهور المستهدف، واستخدام الإعلانات المستهدفة بشكل فعال.