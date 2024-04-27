السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس يشارك فى قمة "الدول الصناعية السبع" يونيو المقبل

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

اعتزم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، المشاركة في قمة "مجموعة الدول الصناعية السبع" المقرر عقدها خلال الفترة بين 13 و15 يونيو المقبل بمنطقة بوجْليا جنوب شرقي إيطاليا.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني - التي تترأس بلادها حاليًا المجموعة - قولها إن البابا فرنسيس سيكون أول بابا يحضر تلك القمة، وأنه سيشارك في الجلسة المخصصة للذكاء الاصطناعي، تلبية لدعوة منها.

وكان البابا فرنسيس قد دعا إلى إبرام معاهدة دولية لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه على نحو أخلاقي، كما كرس رسالته السنوية للسلام للعام الجاري لهذا الموضوع.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مجموعة الدول الصناعية إيطاليا شبكة يورو نيوز الأوروبية

الأكثر قراءة

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

كلوب على مشادته مع محمد صلاح: انتهى الأمر

إسعاد يونس تثير الجدل حول ضيفتها فى "صاحبة السعادة".. وتعليق غير متوقع من ياسمين عبدالعزيز

أسطورة ليفربول يفسر سبب مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس