البابا فرنسيس يشارك فى قمة "الدول الصناعية السبع" يونيو المقبل

اعتزم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، المشاركة في قمة "مجموعة الدول الصناعية السبع" المقرر عقدها خلال الفترة بين 13 و15 يونيو المقبل بمنطقة بوجْليا جنوب شرقي إيطاليا.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني - التي تترأس بلادها حاليًا المجموعة - قولها إن البابا فرنسيس سيكون أول بابا يحضر تلك القمة، وأنه سيشارك في الجلسة المخصصة للذكاء الاصطناعي، تلبية لدعوة منها.

وكان البابا فرنسيس قد دعا إلى إبرام معاهدة دولية لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه على نحو أخلاقي، كما كرس رسالته السنوية للسلام للعام الجاري لهذا الموضوع.