السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن يتوجه للسعودية الإثنين المقبل لبحث الوضع في غزة

بلينكن
بلينكن

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، الإثنين المقبل، ولمدة يومين للقاء الشركاء الإقليميين وبحث الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن بلينكن سيبحث الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم ادخالها إلى الى قطاع غزة، وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة.

وسيؤكد بلينكن أيضًا على أهمية منع انتشار الصراع، وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وسيشارك الوزير في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الإقليمي.

وفي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، سيقوم الوزير بالتنسيق مع الشركاء لضمان استمرار التقدم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتحول العالمي للطاقة.

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