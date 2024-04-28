"جمعية الاقتصاد السياسى والتشريع" تكرم اسم فتحى سرور بحضور كبار القانونيين والمفكرين

أقامت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع برئاسة الدكتور رابح رتيب بسطا النائب الأول والقائم بعمل رئيس الجمعية، حفلا لتكريم اسم الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ورئيس الجمعية، جرى خلاله إطلاق كتاب (الدكتور سرور.. قدوة قانونية) الصادر عن دار النهضة العربية للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف وعضو الجمعية.

وشارك في الحفل قرابة مائة شخصية من أعضاء الجمعية وكبار المفكرين والقانونيين والاقتصاديين والشخصيات العامة المصرية والعربية، فضلا عن ممثل عن أسرة الدكتور فتحي سرور، وتحدث خلال الحفل عدد من المشاركين ممن عاصروا عن قرب رئيس البرلمان الراحل في مسيرته الأكاديمية والقانونية والسياسية.

من بين من شاركوا وألقوا كلمات خلال الحفل، الدكتور مصطفى الفقي، والوزيرة السابقة الدكتورة ميرفت تلاوي، والوزيرة السابقة الدكتورة نادية زخاري، والمستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، واللواء أحمد حمدي، والدكتور عرفان فوزي، والدكتور محمد حسن عبداللطيف، والمستشارة نجوى الصادق المهدي، والأديب السعودي إبراهيم الجريفاني وآخرون.

أدار اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي مؤلف الكتاب، وتحدث عن مفهوم القدوة في الفلسفة الإنسانية وأهميتها في تكوين الشخصية المتميزة، مؤكدا أنها كانت من أهم سمات شخصية الدكتور فتحي سرور طول مسيرة حياته القانونية والجامعية والسياسية والبرلمانية وفي مجال المحاماة التي اختتم بها حياته.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تأسيس منتدى الدكتور فتحي سرور للأبحاث القانونية، فضلًا عن إنشاء متحف يضم مقتنيات الجمعية عبر تاريخها الممتد لقرابة 115 عاما.

يذكر أن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ساهمت منذ أن أنشئت في تشجيع البحث العلمي ودعوة كبار المتخصصين لإلقاء محاضراتهم حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع، وتعميق الجوانب النظرية في مجال الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع عبر عقد الاجتماعات والمؤتمرات خاصة المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين والقانونيين.