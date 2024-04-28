الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو لجنة التاريخ القبطي يكشف عن طقوس ومراسم عيد الشعانين

إسحاق الباجوشي
إسحاق الباجوشي

قال إسحاق الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي، إن أحد السعف من أحد أعياط الأقباط، وهذا العيد هو ختام الصوم الكبير، ومن بعده يبدأ الإسبوع المقدس.

أحد الشعانين 

وأكد الباجوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن طقوس العيد سوف تبدأ من غروب يوم السبت المقبل، وهذا العيد له نغمة خاصة تُصلى في تسبيحة العشية.

وأضاف في حديثه، أن هذا العيد في الكنيسة القبطية مختلف بصورة كبيرة عن باقي مظاهر الاحتفال بباقي الأعياد القبطية، حيث يكون هناك دورة خاصة بالسعف.

وأشار إلى، أنه لا يوجد صلاة جنازة في الثلاث أيام الخاصة بعيد الشعانين، وهذا العيد له نغمات وصلوات خاصة به.

مراسم عيد الشعانين 

والجدير بالذكر أن أحد الشعانين أو عيد الشعنينة هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة) ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم. ويرمز سعف النخيل إلى النصر، أي أنهم استقبلوا يسوع منتصرًا مُحقّقا نبوأة زكريا بصفته المسيح.

يعطي المسيحيون حول العالم خاصةً مسيحيو القدس وغيرها من المدن في الأراضي المقدسة أهمية بالغة لأحد الشعانين كونه ذكرى دخول ملك السلام إلى القدس وحدثًا سابقًا لقيامة يسوع وبداية أسبوع الآلا

إسحاق الباجوشي عضو لجنة التاريخ القبطي أحد الشعانين المحور مع خيري

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