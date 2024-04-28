تفاصيل لقاء إسماعيل هنية وحفيد الراحل نيلسون مانديلا فى إسطنبول

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، نوكسي زويليفليل مانديلا، حفيد الراحل نيلسون مانديلا، في تركيا.

وأعرب هنية خلال اللقاء عن عميق تقديره للموقف التاريخي العظيم لجنوب أفريقيا المتعلق بجلب الاحتلال لمحكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمرافعة التاريخية التي قدمتها، والتي بقدر ما عكست إجرام الاحتلال، أوضحت مظلومية الشعب الفلسطيني، مثمنا مواقف وجهود جنوب أفريقيا حكومة وشعبا على دعمها للقضية الفلسطينية.

واستعرض هنية الأوضاع السياسية والإنسانية الجارية، وما يقوم به قادة الاحتلال من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، مؤكدا في الوقت نفسه على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما يجري.

وأكد هنية أن العدالة تتطلب توقيف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الإرهابية.

خلال 48 ساعة.. انتظار إسرائيلى لرد حماس على مقترحات إنهاء حرب غزة

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حكومة الاحتلال تنتظر رد حركة حماس على المقترح الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة، والذي تضمن إنهاء الحرب بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين، خلال 48 ساعة فقط.



وأكدت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن إسرائيل شددت على الإفراج عن 33 امرأة وطفل وكبار سن ومرضى، وأفادت حماس بأن لديها 20 فقط منهم.

تابعت أنه في المقترح الجديد شددت إسرائيل على ضرورة التزام حماس بهذا المطلب، زاعمة بأنه شرط لا جدال فيه، وهددت باقتحام مدينة رفح الحدودية بريًا إن لم يتم الإفراج عن المحتجزين، وبالفعل تم رصد العديد من العربات المدرعة في محيط المدينة الحدودية.

وأضافت الشبكة أن الغزو البري لرفح، من شأنه التسبب في أضرار جسيمة للمدنيين، حيث يحتمي بالمدينة الحدودية أكثر من مليون نازح وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حتى حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

وتابعت أن تصريحات نتنياهو تتزامن مع التقارير التي انتشرت الأسبوع الماضي، حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغيره من السياسيين والقادة العسكريين.