الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بأمر المحكمة.. براءة عبدالمنعم سعيد فى قضية هدايا الأهرام

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قضت محكمه جنايات القاهره اليوم برئاسة المستشار سامى زين الدين وعضوية المستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعى وأيمن عبد الرازق ببراءة د.عبد المنعم سعيد، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الأهرام مما نسب اليه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ(هدايا الأهرام).

وقضت المحكمه بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كل من إبراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسى عطالله..

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وبدأت وقائع القضية فى ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه 4 من رؤساء مجلس إدارة الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينيه تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفترة من 2001 وحتى 2011 وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقام عدد كبير من المسئولين السابقين ممَن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعًا، إلا أن النيابة طعنت على الأمر بألا وجه الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة الجنايات وقررت المحكمة إلغاء الأمر بألا وجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الـ4: إبراهيم نافع، وصلاح الغمري، مرسي عطا الله، وعبدالمنعم سعيد للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمه الإضرار العمدى بأموال المؤسسة.

ودفع محمد عثمان، محامي د. عبدالمنعم سعيد، بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين حيث إن جميع التصرفات المالية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة بعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة، وموافقة مجلس الشورى (مالك تلك المؤسسات آنذاك)، وأن لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعاية في حدود 2% من دخل المؤسسة وأثبتت تقارير خبراء وزارة العدل سلامة الإجراءات القانونية للمتهمين وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادي صخم، لصالح المؤسسة وصل إلى نحو ملياري جنيه في عام 2009 دخلًا صافيًا من الإعلانات.

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