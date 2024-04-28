انصر يارب الأبطال.. توقعات أعضاء نادي الزمالك لنتيجة مباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية  (بث مباشر)

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني، على استاد "بابا يارا" بمدينة كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأجرى "الدستور" بثا مباشرا من داخل نادي الزمالك لرصد الأجواء ومعرفة توقعات أعضاء نادي الزمالك لنتيجة مباراة دريمز الغاني بالكونفدرالية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد بابا يارا بكوماسي.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد، وياسر حمد، ومصطفى الزناري، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي، ومحمد عاطف، وترافيس موتيابا، وسيد عبدالله "نيمار"، وناصر منسي.

حافلة الزمالك تصل ستاد بابا يارا بكوماسي استعدادًا لخوض مباراة دريمز

وكانت وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد بابا يارا بكوماسي، استعدادًا لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.