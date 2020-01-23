كواليس غرق ياسمين رئيس فى «لص بغداد» (صور)
الخميس 23/يناير/2020 - 02:52 م
حسين الجنديطباعة
نشرت الصفحة الرسمية لياسمين رئيس على "السوشيال ميديا"، صورًا لها أثناء التدريبات على مشهد الغرق بفيلم "لص بغداد"، الذي تقوم فيه بدور البطولة بشخصية "سلمى سليمان"، وعلقت "ياسمين" على الصورة: "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب المشاهد في الفيلم، لص بغداد في جميع السينمات مستنية رأيكم في #سلمى_سليمان"، وتظهر الفنانة في الصور وهي ترتدي بدلة الغطس، وتتدرب مع مجموعة من الخبراء.
ومنذ أيام حضرت "ياسمين" العرض الخاص لفيلمها "لص بغداد" مع أبطال الفيلم محمد إمام، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، ويعتبر الفيلم أول عمل "أكشن "كوميدي لها، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز. شاهد
ومنذ أيام حضرت "ياسمين" العرض الخاص لفيلمها "لص بغداد" مع أبطال الفيلم محمد إمام، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، ويعتبر الفيلم أول عمل "أكشن "كوميدي لها، ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز. شاهد
كواليس غرق ياسمين رئيس فى «لص بغداد» (صور)
كواليس غرق ياسمين رئيس فى «لص بغداد» (صور)