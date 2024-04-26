الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"قومي ثقافة الطفل" يحتفل بعيد تحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب

القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بعيد تحرير سيناء واليوم العالمى للكتاب ضمن برنامج جمعة وسبت إجازة بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد اليوم الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ حيث يتم تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة والورش الفنية التفاعلية منها:
-رسم على الوجه علم مصر
-تشكيلات ورقية دبابة 
-رسم حر عن تحرير سيناء ونصر أكتوبر العظيم
-ورشة حكى عن تحرير سيناء
-إكسسوارات

"القومى لثقافة الطفل" يُصدر "حكايات الانتصار" لغرس روح الوطنية فى الناشئة

كما يتم تقديم العديد من العروض الفنية على الأغنيات الوطنية منها:
-عروض لفريق" بنكمل بعض" إشراف أ. منال منيب
-عروض لفرقة الحديقة للفنون الاستعراضية" بنات وبس" تدريب الفنان عبد الرحمن أوسكار 
-عرض "الأراجوز" للفنانة جيهان محمد والفنان حمدي مجدي 
-عروض غنائية وطنية لفريق كورال "سلام" للمايسترو وائل عوض 
-عرض المهرج

 

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احتفاءً بـ 50 عاما على الملحمة.. "القومي لثقافة الطفل" يصدر سلسلة "حكايات الانتصار"


وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للكتاب وعيد تحرير سيناء يقام حفل توقيع كتاب "من يحارب بيد واحدة" تأليف أحمد محمد عبده، رسوم د.مها إبراهيم بحضور الكاتب محمد ناصف رئيس المركز ويعد هذا الكتاب من سلسلة حكايات الانتصار التي قام المركز بطباعة أربعة كتب منها بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على نصر أكتوبر المجبد.
وعلى هامش الاحتفال يقام معرض رسوم الأطفال الفائزين فى مسابقة "سيناء فى قلب الوطن ".
جدير بالذكر أن الفعاليات تقام ضمن برنامج "جمعة وسبت إجازة" الذي يقدم أسبوعيا، ويقدم المركز القومي لثقافة الطفل جميع الأنشطة مجانا للأطفال.

تحرير سيناء اليوم العالمي للكتاب الحديقة الثقافية حكي عروض

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