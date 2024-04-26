الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"تعليم النواب": رصدنا إجبار مدارس للطلاب على دفع رسوم لتصوير الامتحانات الشهرية

النائبة أمل عصفور
النائبة أمل عصفور

تقدمت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قيام بعض المدارس ببورسعيد بتحصيل رسوم تصوير الامتحانات الشهرية من الطلاب، رغم قرار الوزارة بحظر ذلك.

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 رسوم لتصوير الامتحانات الشهرية

وأكدت عصفور تلقيها شكاوى بشأن قيام عدد من المدارس في مراحل التعليم المختلفة بتحصيل رسوم من الطلاب لتصوير الامتحانات الشهرية، وإجبارهم على دفعها، ما يشكل عبئًا على أولياء الأمور خاصة في ظل حالة الأوضاع المعيشية التي يعاني منها الجميع، مشيرة إلى أنه قد تقدمت بطلب إحاطة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب مطالبة فيه الوزارة بالرد على تحصيل رسوم تصوير من الطلاب في عدد من المدارس بدون إيصالات أو سند قانوني، متابعة أن بعض المدارس أكدت عدم طباعة الامتحانات ما لم يتم دفع هذه الرسوم.

وأوضحت النائبة أنها تواصلت مع عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بشأن طلب الإحاطة المقدم منها.

كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بالتشديد على المدارس والمديريات بعدم تحصيل أي رسوم من الطلاب، حيث تصرف الوزارة الميزانيات المقررة لأعمال الامتحانات لكل المديريات قبل المواعيد المقررة للامتحانات.

 

طلب إحاطة
طلب إحاطة
مجلس النواب لجنه التعليم والبحث العلمي بالبرلمان رئيس مجلس النواب وزير التربية والتعليم ببورسعيد بتحصيل رسوم

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