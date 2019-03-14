هيفاء وهبي "سادية الجنس" في "ولاد رزق 2"

انضمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا إلى صناع فيلم "ولاد رزق 2"، والذي يتم تصويره هذه الفترة لعرضه بموسم عيد الفطر المقبل.



وعلمت "الدستور"، أن هيفاء وهبي انضمت منذ حوالي أسبوعين، وبدأت بتصوير عدد من مشاهدها، حيث إنها تجسد دور فتاة "سادية الجنس"، تعجب بالرجال وتتلذذ في عذابهم خلال إقامتها للعلاقات الجنسية معهم، وهو الدور الأكثر جرأة لهيفاء وهبي خلال تواجدها بالسينما المصرية.



وعن تفاصيل الدور، نجد أن هيفاء وهبي ترفض كافة أفراد "ولاد رزق"، سواء أحمد عز أو عمرو يوسف، وتختار الشخصية الأضعف من بينهم، وهو مفاجأة العمل خلال آخر مشاهده.



فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.