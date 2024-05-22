الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمومية "المنشآت السياحية" تعلن عن أسماء الفائزين بالتزكية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية اليوم الأربعاء 22 مايو الجارى اجتماعها برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وحضرها كل من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية،وأحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعلى حسن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال، وعبد المنعم مسعد، المدير العام للإدارة العامة للمحال السياحية.

وقد ناقشت الجمعية واعتمدت الميزانية العمومية عن الفترة من أول يوليو 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023، وكذلك الموازنة العامة لعام 2024.

وبعد انتهاء الجمعبة العمومية أجرت الانتخابات وقد أسفرت عن الفوز بالتزكية لمقاعد مجلس إدارة الغرفة ﻋﻀﻭﺍﻥ "ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ وفاز بهما بالتزكية كل من ( ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى / سامح عبد العال عبد الغنى).

وﻋﻀﻭﺍﻥ "ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻨﺠﻭﻡ"، وفاز بهما كل من ( أحمد فايز أحمد الصانع / أشرف زيدان محمد مسلم )، وﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ"ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ"، وفاز بهم كل من (برج ليون أرتين توماسيان/ عبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع / هشام محمود محمد عبد الله)

كما اعتمدت الجمعية العمومية أسماء الأعضاء الفائزين بالتزكية لعضوية مندوبى الغرفة بالجمعية العمومية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية  والذي تبلغ نصيب الغرفة منها 19 عضوا.

بينما تجرى حاليًا الانتخابات على المقعد المخصص لمنشآت ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻁـﺎﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ، ويتنافس عليها كل من على كامل على منصور، ويعقوب أحمد محمد نصار.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعلان المرشح الفائز بهذا المعقد عقب إغلاق باب الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يأتي ذلك وفقا لما جاء بالمادة (٣٠) من قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. 

الانتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأنشطة السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ

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