وادى دجلة أول نادي في مصر يقدم دورة إسعافات أولية لجميع مدربي وإداري النادي بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية

تنظم أندية وادى دجلة -أكبر الأندية الخاصة في مصر- دورات إسعافات أولية لـ1500 مدرب وإداري الأكاديميات والفرق الرياضية بالنادى من ضمنها الفريق الأول وقطاع الناشئين بكرة القدم - في خطوة غير مسبوقة- للتدريب على أساسيات الإسعاف الأولي وأهمها الإنعاش القلبي الرئوي، والحصول على شهادة معتمدة من الهيئة، كما سيتم توفير معدات إنعاش قلبي في كل فروع "وادى دجلة" وذلك بالتعاون مع مركز التدريب بهيئة الإسعاف المصرية الحاصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية والايزو iso21001:2018 واعتماد جمعية الاصابات الدولية الأمريكية

يأتي ذلك في إطار حرص أندية وادى دجلة، على تدريب كل الأطقم الفنية والإدارية على أفضل طرق الإسعافات الأولية؛ لرفع مستوى الوعي بأحدث إجراءات الصحة والسلامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين، كما يأتي ذلك في إطار دعم "وادى دجلة" لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في تطوير منظومة أداء العمل بقطاع الرياضة، والحرص على صحة المواطنين بصفة عامة، والرياضيين بشكل خاص.

وتركز الدورة على تعريف المشاركين بمبادئ الإسعافات الأساسية التي قد تكون سببًا في إنقاذ حياة الرياضيين، والتعامل مع الحالات الطارئة مثل انسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس والجروح، وإصابات البطن والصدر والعين، والإغماء والغيبوبة والتشنجات، وكذلك تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبرى.

وفي سياق تعليقه على تلك الخطوة أعلن طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي أن ذلك البرنامج التدريبي الطموح هو انعكاس وترسيخ للقيم التي تأسس عليها نادي وادى دجلة، والتي تعتبر أن سلامة وحياة لاعبيه ورواده هي أحد أهم أولويات النادي، وأن البرنامج التدريبي سيشمل سيناريوهات عملية لمواجهة أشهر إصابات الملاعب وأخطرها، كتوقف عضلة القلب المفاجئ، وارتخاء عضلة اللسان وانسداد مجرى الهواء "ما يعرف اصطلاحا بلع اللسان" وحالات الكدمات والكسور، وحالات الإصابات جراء الالتحام بأرضية الملعب، مع مراعاة طبيعة كل نشاط رياضي على حدة.

كما أعلن أن تلك الخطوة سيواكبها تعميم استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي المحمولة AED "جهاز الصدمات" بملاعب النادي كأول نادي مصري يعمم ذلك الإجراء والذي تشترطه الاتحادات الرياضية الدولية لضمان سلامة اللاعبين بالملاعب، كما أوضح الدكتور طارق أن اختيار هيئة الإسعاف المصرية كشريك في ذلك المشروع التعليمي الضخم جاء للمقومات التعليمية والتدريبية التي تمتلكها الهيئة

أندية وادى دجلة:

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.

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