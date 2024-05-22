الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وادى دجلة أول نادي في مصر يقدم دورة إسعافات أولية لجميع مدربي وإداري النادي بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية

وادى دجلة يقدم دورة
وادى دجلة يقدم دورة إسعافات أولية لجميع مدربي

تنظم أندية وادى دجلة -أكبر الأندية الخاصة في مصر- دورات إسعافات أولية لـ1500 مدرب وإداري الأكاديميات والفرق الرياضية بالنادى من ضمنها الفريق الأول وقطاع الناشئين بكرة القدم - في خطوة غير مسبوقة- للتدريب على أساسيات الإسعاف الأولي وأهمها الإنعاش القلبي الرئوي، والحصول على شهادة معتمدة من الهيئة، كما سيتم توفير معدات إنعاش قلبي في كل فروع "وادى دجلة" وذلك بالتعاون مع مركز التدريب بهيئة الإسعاف المصرية الحاصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية والايزو iso21001:2018 واعتماد جمعية الاصابات الدولية الأمريكية 
يأتي ذلك في إطار حرص أندية وادى دجلة، على تدريب كل الأطقم الفنية والإدارية على أفضل طرق الإسعافات الأولية؛ لرفع مستوى الوعي بأحدث إجراءات الصحة والسلامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين، كما يأتي ذلك في إطار دعم "وادى دجلة" لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في تطوير منظومة أداء العمل بقطاع الرياضة، والحرص على صحة المواطنين بصفة عامة، والرياضيين بشكل خاص.
وتركز الدورة على تعريف المشاركين بمبادئ الإسعافات الأساسية التي قد تكون سببًا في إنقاذ حياة الرياضيين، والتعامل مع الحالات الطارئة مثل انسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس والجروح، وإصابات البطن والصدر والعين، والإغماء والغيبوبة والتشنجات، وكذلك تصنيف الإصابات في حالة الحوادث الكبرى.
وفي سياق تعليقه على تلك الخطوة أعلن طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي أن ذلك البرنامج التدريبي الطموح هو انعكاس وترسيخ للقيم التي تأسس عليها نادي وادى دجلة، والتي تعتبر أن سلامة وحياة لاعبيه ورواده هي أحد أهم أولويات النادي، وأن البرنامج التدريبي سيشمل سيناريوهات عملية لمواجهة أشهر إصابات الملاعب وأخطرها، كتوقف عضلة القلب المفاجئ، وارتخاء عضلة اللسان وانسداد مجرى الهواء "ما يعرف اصطلاحا بلع اللسان" وحالات الكدمات والكسور، وحالات الإصابات جراء الالتحام بأرضية الملعب، مع مراعاة طبيعة كل نشاط رياضي على حدة.
كما أعلن أن تلك الخطوة سيواكبها تعميم استخدام أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي المحمولة AED "جهاز الصدمات" بملاعب النادي كأول نادي مصري يعمم ذلك الإجراء والذي تشترطه الاتحادات الرياضية الدولية لضمان سلامة اللاعبين بالملاعب، كما أوضح الدكتور طارق أن اختيار هيئة الإسعاف المصرية كشريك في ذلك المشروع التعليمي الضخم جاء للمقومات التعليمية والتدريبية التي تمتلكها الهيئة
أندية وادى دجلة:
يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.

2222
2222
666
666

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

فستان "كيت بلانشيت" أثار الجدل.. إطلالات مبهرة لنجوم السينما على سجادة كان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة