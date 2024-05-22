الشوط الأول.. حرس الحدود يتقدم على الترسانة 2-1 وسبورتنج يتعادل مع السويس سلبيا

انتهى الشوط الأول من مباراة الترسانة وحرس الحدود المقام بملعب حسن الشاذلي بميت عقبة في الجولة الأولى في دورة التقي للدوري الممتاز بتقدم حرس الحدود بهدفين مقابل هدف بعد أحداث ساخنة واحتساب الحكم الدولي محمود البنا ركلة جزاء للترسانة.

بداية الشوط الأول كانت لصالح حرس الحدود الذي وضحت الثقة على أداء لاعبيه وسيطروا على مجريات اللعب مبكرا وفي الدقيقة 12 انطلق محمود ممدوح في الجانب الأيمن ودحل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية أبعدها عمر ساجد حارس الترسانة بشكل خاطىء وتابعها محمد مصطفى لداخل المرمى مسجلا هدف التقدم لحرس الحدود.

حاول الترسانة أن يكون له رد فعل بعد الهدف وسدد محمد ناجح كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 23 مرر خالد مسعد كرة عرضية لعبها محمد ناجح مهاجم الترسان بيده واحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء للترسانة وتوقف اللعب لاعتراض لاعبي حرس الحدود وبعد العودة لمساعده محمد محمود لطفي احتسب الحكم ركلة الجزاء وقام بطرد أحمد عاصم المدرب المساعد بالجهاز الفني لحرس الحدود وبعد توقف اللعب لمدة سبع دقائق تصدي أوجستين أوتو لركلة الجزاء وسجل هدف التعادل للترسانة .

في الدقيقة 34 ومن هجمة مرتدة للترسانة وصلت الكرة إلى أوجستين أوتو على حدود منطقة الجزائ هيأها لميدو شلاطة الذي سددها فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 42 أخطر فرصة للترسانة عندما تلقي أوجوستين أوتو كرة عرضية وسددها برأسه وأنقذها الحارس كريم عماد ووصلت إلى محمد سامي الذي سددها قوية أرتدت من صدر المدافع مؤمن عوض إلى ميدوشلاطة الذي سددها خارج المرمى.

احتسب الحكم محمود البنا سبع دقائق وفت ضائع في الدقيقة الثانية منها تسلم محمود ممدوح الكرة في منتصف الملعب ومررها لإسلام سمير المنطلق في عمق دفاع الترسانة أنفرد وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لحرس الحدود لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود 2- 1 .

وفي ستاد حرس الحدود بالإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة سبورتنج ومنتخب السويس بالتعادل بدون أهداف وقام الحكم محمد سلامة "ميدو" بطرد محمد عماد لاعب السويس في الدقيقة 18 لتدخله بعنف مع لاعب سبورتنج.