تشكيل مباراتي الترسانة مع حرس الحدود وسبورتنج أمام السويس في دورة الترقي

أعلن حسين شكري المدير الفني لفريق الترسانة تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود التي تنطلق في الخامسة عصر اليوم بملعب حسن الشاذلي بميت عقبة في الجولة الأولى لـدورة الترقي للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى..عمر ساجد

خط الدفاع..حسن الشاذلي – بلال عارف – محمد سامي – خالد مسعد

خط الوسط..إسلام عصام – محمد يوسف – أحمد عماد ضبش – ميدو شلاطة

خط الهجوم..محمد ناجح – أوجستين أوتو.

كما أعلن محمد مكي المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من ..

حراسة المرمى..كريم عماد

خط الدفاع..مؤمن عاطف – عبدالله محمود – خالد سامي – أحمد شديد قناوي

خط الوسط..إسلام سمير – محمد القط – مصطفى جمال – محمد مصطفى

خط الهجوم..محمود أبوجودة – محمود ممدوح.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده محمد محمود لطفي وهشام الدسوقي ومعهم محمود وفا حكما رابعا .

ويحضر مباراة الترسان وحرس الحدود حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة.

تشكيل سبورتنج و منتخب السويس

واختار أحمد فاروق المدير الفني لسبورتنج تشكيل فريقه الذي سيبدأ مباراة منتخب السويس ويتكون من ..أيمن رجب في حراسة المرمى وطارق محمد وعز الدين خميس وعبد الرحمن مصطفى ومحمد حمدي في الدفاع ومحمد رمضان ومروان السيد ومؤمن مهدي ومحمد سمير في الوسط ورزق عبد الحليم وعبد الرحمن السويس في الهجوم.

وأعلن سعد فاروق المدير الفني لمنتخب السويس تشكيل فريقه لمباراة سبورتنج ويتكون من .. محمود كوكو في حراسة المرمى ومحمود عاطف وأحمد خالد وعصام أمين ومحمود أيمن رفعت في الدفاع وفاروق خالد ومحمود علي ومحمد عماد ومحمد زكربا شيكا في الوسط وعبدالله سلام ودانيل كويكي في الهجوم.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده سمير جمال وهاني خيري ومعهم محمد العتباني حكما رابعا.