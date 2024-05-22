الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرى: ٢٫٢٠ مليار شخص يفتقدون لمياه الشرب النظيفة حول العالم

وزير الرى
وزير الرى

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .. الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة"، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد قطاعًا رئيسيًا يحتاج لبذل الكثير من الجهود لتحسينه، خاصة مع وجود ٢.٢٠ مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة، وما يقرب من ٣.٥٠ مليار شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمن، فى الوقت الذى التزم فيه العالم بالسعى لتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يتطلب حدوث نقلة مالية وإدارية حقيقية فى أداء قطاع المياه والصرف الصحي على المستوى العالمى.

وزير الرى يشارك فى جلسة رفيعة المستوى حول "الحوكمة والتخطيط والتمويل" بالمنتدى العالمي العاشر للمياه

وأشار إلى أنه طبقا لدليل الصرف الصحي والمياه للجميع فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تقدر بنحو ٢٦٠ مليار دولار سنويا على المستوى العالمى، وبما يعادل تقريبًا متوسط خسارة سنوية قدرها ١.٥٠% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأضاف أن الحكومات الافريقية لن تكون قاردة على تمويل الفجوة الحادثة فى تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة والبالغة ٣٠ مليار دولار، مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص بقوة فى تمويل هذه المشروعات، وبالتالي فإنه يجب على الحكومات توفير البيئة المناسبة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال الابتكار فى وضع نماذج جديدة للتمويل والشراكات للاستفادة منها فى الاستثمار فى هذا المجال بتمويل من القطاع الخاص، والنظر فى الاستفادة من صناديق المناخ أو سندات التأثير الاجتماعي لتمويل مثل هذه المشروعات، بالتزامن مع زيادة الوعي بين السكان لفهم الترابط بين الصرف الصحي والصحة العامة.

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وزير الري يشارك في جلسة "تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية"

وفى ضوء المناقشات التى تمت خلال فعاليات "المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة" في ناميبيا حول "تعزيز الأنظمة والشراكات لتسريع العمل على الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة".. فقد تم دعوة شركاء التنمية لتسهيل الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وهى الدعوة التي يجب البناء عليها لتكثيف الجهود لدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن الدول من جذب المزيد من الاستثمارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

الرى القطاع الخاص التنمية المستدامة المنتدى العالمى العاشر للمياه إندونيسيا مياه الشرب

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