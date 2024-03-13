الأربعاء 13 مارس 2024
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مصر

وزير الرى: إزالة أكثر من 82 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل منذ عام 2015 حتى الآن

وزير الري
وزير الري

 أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إزالة 82 ألفا و43 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 حتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، مشيرا إلى أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلومتر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. 

وذكر بيان، اليوم الأربعاء، أن وزير الموارد المائية والري تلقى تقريرا من رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه المهندس حسام طاهر، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل.

 

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وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الحفاظ على القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعيه لإمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي عوائق، والتركيز على إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، حيث تم خلال المرحلة الأولى من الموجة إزالة 2800 حالة تعد، ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية حتى بعد غد الجمعة 15 مارس الجاري، والتي تم خلالها إزالة 1552 حالة تعد حتى الآن، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر المبارك، مضيفا أن هذه الموجات من الإزالات تتم تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة.

 

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وأوضح الوزير أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث يتم تنفيذ كورنيش أبوشوشة بمركز أبوتشت بقنا، وتطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، كما يتم الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش، كما تم مؤخرا الانتهاء من تكريك مجرى نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بني سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يتم تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبري إمبابة بطول 1300 متر.

 

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