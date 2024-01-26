الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكاتب النرويج تاربيه تفايت يوثق رحلته في "النيل نهر التاريخ" بمعرض الكتاب

جانب من مناقشة كتاب
جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب

عقدت بالقاعة الدولية ضمن نشاط ضيف الشرف "مملكة النرويج" ، وفعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 محاضرة لمناقشة الكاتب النرويج الكبير تاربيه تفايت حول كتابه بعنوان "النيل نهر التاريخ".

 والكتاب ترجمة منى الخازندار وصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع،  وأدار المناقشة الكاتب مصطفى عبيد، مشيرا إلى أن الكاتب استطاع أن يوثق رحلة النيل الذي يعد من أهم ما كتب عن النيل.

عقود من البحث حول نهر النيل

في البداية أكد الكاتب مصطفى عبيد، أن الكاتب النرويجي تاربيه تفايت ، استطاع على مدار عقود من حياته أن يجرى وراء نهر النيل ويبحث في منابعه والتجول عبر البلدان التي يمر بها على التاريخ، موضحا أننا اكتشفنا أن هناك كتاب عن النيل رغم نجاحه جدا وأنه يحمل صورة مهمة عن النيل للعالم كله، وبالتالي حرصت دار العربي للنشر على ترجمته إلى العربية، ومعرفة ما يقدمه الآخر عن نهر النيل، مشيرا إلى أن الكاتب تناول أعظم أنهار التاريخ وهو نهر النيل والتعريف بكل ما يواجهه من مشكلات تحدث حتى يومنا هذا. 

منذ بداية التاريخ والغموض يكتنف نهر النيل 

وأكد الكاتب النرويجي الكبير تاربيه تفايت ، أن نهر النيل ظل على مر التاريخ هو محور الأحداث التي أثرت- ولا تزال تؤثر- في جميع الدول التي تقع على روافده.
ويري الكاتب النرويجي: إنه منذ بداية التاريخ والغموض يكتنفه، وهناك من قالوا إنه نهر من أنهار الجنة، وأنه معجزة إلهية، وآخرون ربطوا بينه وبين الأساطير التي حاولت أن تجد سببا يبرر قوة وعنفوان هذا النهر، خصوصا وأن أحدا لم يتخيل المكان الذي ينبع منه.
وأشار إلى أنه قام بكتابة الكتاب من منطلق ولعه المائي في مدينة بيرجن- عاصمة الساحل الإسكندنافي المطير، منذ عقود، انتقلت من الجانب الشرقي من النرويج، حيث تهطل الأمطار بمعدل طبيعي إلى مدينة بيرجن.

وقال إنني ذهبت إلى هناك لدراسة تاريخ العالم، ونظرا لكوني انتمى إلى مدينة بيرجن، وذهبت إلى هناك لدراسة تاريخ العالم، مشيرا اهتممت بالكتابة عن نهر النيل بسبب نجاحي في البحث والكتابة وصناعة الأفلام الوثائقية، وحرصت على البحث في 25 دولة بما في ذلك مصر وإثيوبيا والسودان وأوغندا وغيرها.

جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب
جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب
جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب
جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب
جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب
جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب
جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب
جانب من مناقشة كتاب النيل نهر التاريخ بمعرض الكتاب
معرض القاهرة الدولي الطتاب وختم قدمت في هذا الكتاب سيرة نهر النيل وتاريخه وحاولت الإجابة فيها عن اسئلة كنت مهتما بالإجابة عليها وقد سبق هذا الكتاب عدة كتب أخرى الكتابة معرض الصور

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