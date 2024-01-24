الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لميس جابر من مكتبة القاهرة الكبرى: الهوية المصرية لا يمكن أن تهتز (صور)

لميس جابر
لميس جابر

قالت الروائية د.لميس جابر إن الهوية المصرية لا يمكن أن تهتز، ونكتشف أن لغة المؤرخين من المقريزي والجبرتي تختلف من مؤرخ لآخر، وترصد واقع حياة المصريين عبر العصور من المماليك وصولاً للعثمانيين حتى عصر محمد على باشا.

أضافت “عندما أتى الغزو العثماني ساد انحطاط رهيب، وأشرت إلى هذا عندما شبهت فترة حكم الأخوان لمصر بانها تشبه تماما بفترة العصر العثماني”.

ولفتت جابر إلى أن هذه الفترة من الانحطاط  نجونا منها بفضل محمد على وما حدث مع رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك إرساله لباريس يلخص تاريخ محمد علي وعصره".

وعن سؤالها حول أسباب تحول البرنامج إلى كتاب ورقي قالت لميس:"هذا الكتاب كان دعوة من قبل قناة الحياة عبر المنتج تامر مرسي، وقمت بكتابته بالتسلسل بدءًا من عصر عمر بن العاص وصولا لعصر محمد علي.

جاء ذلك في إطار فعاليات مناقشة  ثلاثية "حدوته ع الماشي" الصادرة عن دار أطياف للنشر والتوزيع للكاتبة الدكتورة لميس جابر، وتدير الندوة الروائية د.صفاء النجار، ويناقشها د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، بحضور عالم الآثار زهي حواس، والدكتور خالد عناني وزير الأثار والسياحة السابق، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

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عن ثلاثية "حدوتة ع الماشي" 

تغوص لميس جابر عبر الثلاثية في أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت هويتنا الثقافية.

في الجزء الأول من ثلاثيتها؛ تلقي د.لميس جابر الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر من السياسيين مثل النحاس باشا وسعد زغلول، إلى العلماء والمفكرين أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد فريد، والأماكن التي ارتبطت بأسماء هذه الشخصيات كشارع البطل أحمد عبدالعزيز وميدان لاظوغلي. ولم تغفل الدكتورة جابر عن الإشارة إلى الأثر العميق الذي تركته نساء مصر البارزات كشجرة الدر وهدى شعرواي، وغيرهما في تاريخنا.

ويستكشف الجزء الثاني من سلسلة "حدوتة على الماشي" حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين، مثل نجيب محفوظ والريحاني، والعلماء مثل عباس بن فرناس وأحمد مستجير، والجانب الفلكلوري وأصول بعض المصطلحات المصرية الشهير.

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الهوية المصرية لايمكن ان تهتز الغزو العثماني محمد علي رفاعة الطهطاو تاريخ محمد علي وعصره

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