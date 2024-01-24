لميس جابر: ثلاثية "حدوته ع الماشى" أشبه بفواتح الشهية

قالت الدكتورة لميس جابر إن ثلاثيتها "حدوته ع الماشى" تعمدت كتابتها بلغة تقترب من العامية المصرية، حتي تفتح نفس الشباب للقراءة:"هذا كتاب أشبه بفواتح شهية، يمكن للشباب التحصيل عليه كم من المعلومات".

لميس جابر توضح تفاصيل ثلاثية "حدوته ع الماشي"

أضافت جابر ضمن فعاليات مناقشة ثلاثية "حدوته ع الماشى" منذ قليل بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، قائلة:"مثلاً الحاج عمر رجل لايقرا ولا يكتب يصنع المراكب بايديه ياخذه محمد على ليصبح ريس على عمال مصانع الترسانه الكبيرة بالإسكندرية ليخرج بـ 30 سفينة حربية مصرية".

أشارت إلى أن هذه الشخصيات تجعلنا نحب أهلنا وناسنا تؤكد أن الشعب المصري يمتلك كنز خفي على كل المستويات، وان الجيش الذي اسسه محمد علي كان المقطع الاولى التي تشير المعني الموت في سبيل الوطن.

وأوضحت أن شخصيات الكتاب منفصلة يجمعها شيء واحد انها شخصيات مصرية أثرت في تاريخنا الحديث.

تدير الندوة الروائية صفاء النجار ويناقشها د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

عن ثلاثية"حدوتة على الماشي"

تغوص لميس جابر عبر الثلاثية في أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت هويتنا الثقافية.

في الجزء الأول من ثلاثيتها؛ تلقي الدكتورة لميس جابر الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر فمن السياسيين مثل النحاس باشا وسعد زغلول، إلى العلماء والمفكرين أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد فريد، والأماكن التي ارتبطت بأسماء هذه الشخصيات كشارع البطل أحمد عبدالعزيز وميدان لاظوغلي. ولم تغفل الدكتورة جابر عن الإشارة إلى الأثر العميق الذي تركته نساء مصر البارزات كشجرة الدر وهدى شعرواي، وغيرهما في تاريخنا.

ويستكشف الجزء الثاني من سلسلة "حدوتة على الماشي" حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين، مثل نجيب محفوظ والريحاني، والعلماء مثل عباس بن فرناس وأحمد مستجير، والجانب الفلكلوري وأصول بعض المصطلحات المصرية الشهير.