العمانية عائشة السيفى بمعرض الكتاب: كتّاب مصر لهم دور كبير فى ولعى بـ"العربية"

شهدت قاعة ضيف الشرف بلازا "2" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، فعاليات ندوة "مبدعون وجوائز"، بحضور الشاعرة العمانية عائشة السيفي، وتديرها الإعلامية هبة حمزة.

في مستهل تقديمها للندوة، قالت الإعلامية هبة حمزة إن الشاعرة عائشة السيفي حصلت على العديد من الجوائز والألقاب، وحازت على شهرة كبيرة في العالم العربي بعد حصولها على جائزة "أميرة الشعراء" كأول امرأة عربية تحقق هذا الإنجاز.

من جهتها، قالت عائشة السيفي إنها من أول لحظة لدخولها معرض القاهرة الدولي للكتاب وهي تشعر بمشاعر فرحة كبيرة.

وتابعت: "ولعي باللغة العربية جاء مبكرا، ولا عجب أن كتّاب مصر لهم دور كبير في ذلك، وعلى رأسهم نجيب محفوظ، حيث قرأت ثلاثيته في فترة مبكرة جدا، وجعلتني أكثر شغفا باللغة".

وأضافت: "لم أختر الشعر ولكن هو اختارني، ولم آخذه مأخذ الجد، ولن يكون رسالتي ولكن حدث أن أصبح رسالتي في الحياة، كنت أحضر الأمسيات المختلفة للمسابقات، وعندما فزت بالمركز الأول بالمنتدى الأدبي بعمان كانت هي المرة الأولى التي يعرف فيها والدي، ما أصابه بغضب شديد، ولكن بعد فترة تقبل الأمر، خاصة أن والدتي كانت سور الحماية لي وساندتني بشكل كبير في مسيرتي".

وقالت "السيفي": "الشعراء الذين تأثرت بهم كثيرون، فقد كان على مر عمري يأتي تأثري وفق المتاح من الشعر، فلا شك أنني تربيت وجيلي على شعر أحمد شوقي، ومن بعد تعدد الأصوات الشعرية، قرأت لكل المدارس الشعرية من التفعيلة العمودية وصولا لقصيدة النثر، وعندما ملكت خيار الانفتاح على الشعر كانت قراءتي متعددة وفي كافة الأجناس الإبداعية".

وعن الفوز بلقب "أميرة الشعراء" قالت الشاعرة عائشة السيفي: "أذكر أن المرحلة الثانية من الفرز والاختيار في جائزة أمير الشعراء كنت أبحث عن موطأ قدم وعن ذاتي في هذ الحشد من الشعراء من مختلف الوطن العربي، ودخلت الجائزة بعد توقف لفترة طويلة عن المشاركة في الجوائز، وذلك لأنني كنت أكمل دراستي الجامعية لتحضير الماجستير في مجال الهندسة، وكان علىّ أن أعود لأفتح طريقا آخر عبر المشاركة الجماعية وإنجاز لي ولوطني، خاصة أنه على مدار تاريخ الجائزة لم تحصل أي امرأة عربية على اللقب".

واستطردت: أعملت عائلتي بأنني سافوز بلقب أميرة الشعراء، وأنا في المراحل الأولى للجائزة".

وأكدت: "هناك ما يمكن وصفه بجهاد الشعر في حالة أن تكون شاعرة وأما، وأن تغرق في واقع الأمهات هذا يسحب الشعر تماما".

وعن دعم سلطنة عمان للشاعرة العمانية عائشة السيفي قالت إن الدولة العمانية سبقت المجتمع في دعم المرأة العمانية، ولا توجد إنجازات في تصدير الصوت النسائي العماني أمام الرجل.