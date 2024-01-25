الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أردية مهترئة لديونيسوس" أحدث ديوان للشاعر أمل سالم

أردية مهترئة لديونيسوس
"أردية مهترئة لديونيسوس" أحدث ديوان

صدر عن سلسلة "أصوات أدبية"،عن الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تعنى بنشر الأعمال الإبداعية لكبار الكتاب في الشعر والسرد، ديوان "أردية مهترئة لديونيسوس"، للشاعر أمل سالم، ويحتوي الديوان على تسعة نصوص طويلة ومقسمة إلى مقاطع. 

يقول في نص بعنوان "هامش البدايات": 

يخبرني صديقي الذئب أن الذئاب ملأت المدينة!

وعليَّ الحرص عندما أحضر طعام الأطفال

يقول الإمام علي: "تذأّبوا..."

لم يعد ثمة فائدة

كل حبة مطر تحمل ذئبًا سائلًا

وينبت من عشبة الأرض الذئب الصلب

ومن الأبخرة المتصاعدة من كوب الشاي الذي نحتسيه عند لقائنا

الذئبة الكبيرة

بالأمس كانت ترعى أطفالها على أطفالنا

وقبل الأمس جاعت فأكلت طفلًا لها 

وإلى إنسان مسخت طفلها الذي عوى بصوت أفزعها 

فأخرجها من نهشها.

وكلما جاعت أنجبت

المدينة ذئبة كبيرة

أكلتنا المدينة

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قصور الثقافة تقدم 30 عملًا إبداعيًا في سلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات" بمعرض الكتاب

وتصدر السلسلة عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس تحريرها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، ومدير التحرير الأديب شعبان ناجي، وسحر جابر سكرتيرا. 

وديوان "أردية مهترئة لديونيسوس" كما جاء في نبذة الغلاف الخلفي هو ديوان لافت في اسناده إلى أساطير الخلق الأولى وإلى ثقافات إنسانية مشدودة في التصوف والفلسفة، وفيه اشتغال خاص على وحدة المقدس والمدنس.  

والديوان يأتي بعد أعمال قصصية، منها: "الرابع عشر من برومير"، و"الملهمات التسع- ميوزيس".

يذكر إن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تشارك باصداراته الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، صالة1 جناحB3، في الفترة من 24 فبراير إلى 6 يناير 2024، ويقام حفل توقيع الديوان يوم 5 فبراير بقاعة بلازا 1، الدور الثانى، في تمام الساعة 11 صباح.

سلسلة أصوات أدبية ديوان أردية مهترئة لديونيسوس أمل سالم تسعة نصوص طويلة هامش البدايات

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