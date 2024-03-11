الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

‫وزير الرى: 98.20% نسبة تنفيذ الشكاوى من 2021 حتى 2024

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف، على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

قال سويلم، إنه يتابع منظومة الشكاوي بالوزارة بشكل دائم للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين، وللاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، خاصة ونحن مقبلون على فترة أقصى الاحتياجات، مشيرًا لحرصه على المرور بشكل شخصى بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

أضاف، أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأى شكاوى أو طلبات لدراستها والعمل على حسمها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة. 

كما تتعامل الأجهزة المعنية بالوزارة بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

أضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2024 بلغت (98.20%)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة  (871) شكوي وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024.

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى. 

وفي محافظة المنوفية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائى وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة أسيوط، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط علي ترعة نجع حمادي الغربية ك 174.500، حيث قامت الإدارة العامة لري أسيوط بتنفيذ أعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز.

وفي محافظة الدقهلية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر أهالي قرية القباب الصغري من تراكم المخلفات بترعه القباب الصغري، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

وفي محافظة الشرقية، جرى توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم 27 أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتيًا بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة.

وزير الموارد المائية إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني خدمة المواطنين مجلسي النواب والشيوخ

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