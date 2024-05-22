بالتعاون مع Skydive Pharaohs.. انطلاق أول حدث رياضي في مدينتي لمحبي القفز بالمظلات ( فيديو )

تنظم مجموعة طلعت مصطفى يومي الجمعة والسبت 24 و25 مايو حدثا رياضيا فريدًا من نوعه لأول مرة في مدينتي، وهو " Fly Over Madinaty " لمحبي رياضة القفز بالمظلات، وذلك بالتعاون مع skydive pharaohs المتخصصة في تنظيم فعاليات الـ Sky Diving. واعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي عن اتاحة المشاركة في الحدث عبر اللينك التالي https://shorturl.at/0TspC

وينطلق الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" نوعين من القفز بالمظلات، وهما القفز الحر من مسافة 13 ألف قدم، ويشارك فيه نحو 42 متسابقًا تحت إشراف 7 مدربين محترفين حاصلين على رخصة التدريب المعتمدة من الاتحاد الأمريكي للقفز بالمظلات. أما النوع الثاني فهو القفز بمظلات "الباراموتور" من مسافة 4 آلاف قدم بمشاركة 16 متسابق.

ويهدف الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب محبي المغامرات من داخل وخارج مصر وتوفير تجربة مثيرة وممتعة للمشاركين. وتعكس اقامة الحدث الامكانيات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي والتي تتيح ممارسة العديد من الانشطة الرياضية لتكون مدينتي نقطة جذب للسياحة الرياضية ومقصدا لاقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.

ويعد "Fly over Madinaty" أول حدث من نوعه يقام في مدينتي وهو من الفعاليات التي يتم تنظيمها في مصر منذ عام 2021. وتقام فعاليات الـ "Sky Diving" في معظم المقاصد السياحية في مختلف محافظات الجمهورية من أجل دعم السياحة الداخلية والخارجية.