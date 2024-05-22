"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي فرانسيسكو ساليناس سانشيز

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي فرانسيسكو ساليناس سانشيز وهو راهب شاب من رهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان) وشهيد، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: إنه وُلد فرانسيسكو ساليناس سانشيز في ألميريا، في المقاطعة والأبرشية التي تحمل نفس الاسم، في 31 يوليو 1914.

التحق بالمدرسة الإكليريكية الأبرشية، ولكن في عام 1934 ذهب إلى دير الأخوة الأصاغر في أوريويلا كراهب.

وبعد عودته إلى ألمرية لأداء الخدمة العسكرية في بداية الاضطهاد المعادي للدين الذي بلغ ذروته خلال الحرب الأهلية الإسبانية، كرّس نفسه لنشاط مكثف لصالح المسيحيين المضطهدين أو المختبئين، حيث كان يجلب لهم الحاجات الأساسية والإفخارستيا.

في 3 مايو 1938، تم التنديد به واعتقاله. توفي في 22 مايو 1938، في تورون بمقاطعة غرناطة، في 22 مايو 1938، في إضطهاد للإيمان الكاثوليكي. أُدرج ضمن مجموعة من 115 شهيدًا من أبرشية ألميريا، وتم تطويبه في أغوادولسي، بالقرب من ألميريا، في 25 مارس 2017م من قبل البابا فرنسيس.

كما يحيي الكاثوليكي ذكرى الطوباوي جون فورست الكاهن الشهيد، وولد جون فورست في عام 1471م في أكسفورد بإنجلترا. كان جون فوريست من أوائل شهداء الإصلاح الذي أدخله الملك هنري الثامن في الكنيسة الإنجليزية. أنضم جون فورست للرهبنة الفرنسيسكانية في الاتجاه المحافظ بدير غرينتش.

وهو في سن السابعة عشره من عمره. بعد تسع سنوات عاد إلى وطنه لإجراء الدراسات اللاهوتية في جامعة أكسفورد، ورسم كاهنًا، وتلقى من الكاردينال وولسي، رئيس وزراء هنري الثامن، منصب الواعظ في كنيسة القديس بولس كروس، وفي الوقت نفسه عينته الملكة كاثرين من أراغون معرفها ومرشدها الروحي الخاص. في البداية كان يتمتع أيضًا بتقدير الملك هنري الثامن، لكن علاقتهما تدهورت عندما طالب الملك البابا بالاعتراف ببطلان زواجه من الملكة كاترينا.ليتزوج من آن بولين. فوجد معارضة شديدة من الرهبنة الفرنسيسكانية وخصوصًا من رئيس الدير الاب جون فورست، الذي يكن له كل احترام وتقدير.وايضا أدان البابا هذا القرار في عام 1534م، فإشداد سخط الملك هنري الثامن وقام بغلق كل الأديرة الفرنسيسكانية في المملكة بتهمة عدم دعم قضيته، فوجد الرهبان الضيافة في بعض الأديرة الأخرى.