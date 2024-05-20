الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زمن البِنْدِيكُسْتاري.. ما هو وما هي أقسامه؟

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية عن زمن البِنْدِيكُسْتاري.

وقال إن البِنْدِيكُسْتي: كلمة يونانيّة تعني عيد الخمسين أو عيد العنصرة، الذي يأتي بعد خمسين يومًا مِنْ عيد الفِصح، ومِنْ البِنْدِيكُسْتي اشتَقَّت كلمة البِنْدِيكُسْتارْيُون، والتي تعني (كتاب خدمة الخمسين يومًا) أو اختصارًا "الخمسيني"، لذا يُقال أيضًا فترة البِنْدِيكُسْتاري، وهي الفترة الزمنيّة المُمْتَدَّة بين أحد الفِصح المُقَدَّس وأحد جميع القدّيسين التالي لأحد العنصرة، بذلك فهي تَتَضَمَّن ثمانِيَة آحاد، تالية لعيد الفصح المُقَدَّس:

- أحد القدّيس توما.

- أحد حاملات الطيب ويوسف الرامي.

- أحد المُخَلَّع.

- أحد السامريّة.

- أحد الأعمى.

- أحد آباء المَجْمَع المَسْكُوني الأوّل.

- أحد العنصرة.

- أحد جميع القدّيسين.

 

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