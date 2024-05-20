الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسين الشهداء بطرس وذيونيسيوس وأندراوس ورفاقهم

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بذكرى القدّيسين الشهداء بطرس وذيونيسيوس وأندراوس ورفاقهم، واستشهد بعضهم في آسيا الصغرى، والبعض الآخر في صور، والبعض الآخر في اسكوتيا.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أيّتها النفس، أنتِ هي الصّورة الحيّة للربّ، التي افتداها بدمه الثمين ربّنا يسوع المسيح. أنّ إرادة الربّ تجاهك هي أن تصبحي في هذه الحياة قديسة كما هو قدّوس، وممّجّدَة مثله في الحياة الأخرى.

وأضافت: أنّ اقتناء قداسة الله هي دعوتكِ المضمونة؛ وإليها يجب أن تطمح كلّ أفكاركِ كما كلّ كلماتكِ وكلّ أعمالكِ وكلّ آلامِكِ، وجميع تحركّات حياتك، والّا أنتِ تقاومين الله لأنّك لا تفعلين ما أراد عندما أعطاكِ الحياة وهو ما يريده الأن أن تفعلي.

وتابعت: يا له من عمل مدهش! الغبار تحوّل الى نور، تحوّلت القمامة الى نقاوة، والخطيئة الى قداسة، والخليقة الى خالق، وتحوّل الإنسان الى الله. كم هو عمل مدهش! أعيد ما قد قلت، لكنّه عمل صعب بحدّ ذاته، لا بل مستحيل للطبيعة المجرّدة: إنّ الله وحده بنعمة منه، بنعمة وافرة وخارقة، يستطيع أن يصل الى هذا الهدف؛ لا يبدو خلق الكون كلّه تحفة رائعة الى هذا الحدّ.

واستكملت: يا نفس، كيف ستفعلين؟ ما هي الوسائل التي ستختارينها كي تصعدي حيث يناديكِ الربّ؟ إنّ وسائل الخلاص والقداسة معروفة من الجميع، وهي مُحدَّدة في الإنجيل وقد أوضح معناها روّاد الحياة الروحيّة، وقد مارسها القدّيسون، وهي ضرورة لجميع الذين يبغون الخلاص والوصول الى الكمال؛ هذه الوسائل هي: تواضع القلب، والصلاة الدؤوبة، وإماتة الجسد الشاملة، والتوكّل على العناية الإلهية، والإمتثال لإرادة الله.

واختتمت: إنّ الرّب يسوع المسيح الذي وعد بأن يجعل كلّ تلاميذه واحدًا في الله معه، والذي وعد بأنّنا سنكون في الله والله فينا، حقّق هذا الوعد. بطريقة عجائبيّة، أنجز لنا هذا العمل العظيم، وهذا الامتياز المدهش. ويبدو أنّه بصعوده نحو الآب أراد أن يكون صعوده الجسدي هو نزوله الرُّوحي، وأن يكون صعوده بطبيعتنا البشريّة نحو الله هو في الوقت نفسه نزول الله إلينا. ويمكننا القول إنّه حملنا إلى الله حقًّا، ولو بالمعنى المحتجب، وقاد الله إلينا، وفق وجهة النظر التي نعتمدها.