الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تتبرع ب 7 مليون جنيه فى الربع الاول من 2024..

«هايد بارك» تتعاون مع مؤسسات مجدي يعقوب وبهية ومصر الخير لزيادة المستفيدين من الخدمات الطبية والاجتماعية هايد بارك العقارية

جريدة الدستور

 انطلاقًا من دورها المجتمعي لمساندة غير القادرين، شاركت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، في دعم عدد من مبادرات المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف تعزيز جهود خدمة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، لتحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي هذا الصدد، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير: "تحرص شركة هايد بارك على المشاركة في أنشطة المسؤولية المجتمعية المختلفة بهدف تعزيز دور المؤسسات الخيرية في تقديم الرعاية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الطبية والاجتماعية على كل المستويات. ونؤمن بأن هذه المبادرات تساهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع ككل، ولابد أن يقوم القطاع الخاص بدوره في دعم جهود الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وإيمانًا من شركة هايد بارك بأهمية دعم القطاع الطبي، وتوفير الرعاية الصحية لكل فرد على أعلى مستوى، قدمت الشركة مساهمات مالية بأكثر من 7 مليون جنيه لمبادرات تحسين الخدمات الصحية منها تزويد مركز مجدي يعقوب لامراض وابحاث القلب الجديد بالقاهرة بعدد من الأسرة الطبية المجهزة، والمساهمة فى تكلفة عمليات القسطرة والقلب المفتوح، وتبرعت لمستشفى القصر العيني بهدف استكمال المعدات والاليات المستخدمة فى عمليات قسطرة القلب.

كما قدمت دعمًا ماليًا  لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، لتحمل تكلفة 100 جلسة علاج كيماوي لمحاربات السرطان، إضافة إلى الدعم المالي، استضافت "هايد بارك" 60 مريضًا من المعهد القومي للأورام مع ذويهم لقضاء يوم في هايد أوت، بهدف تخفيف العبء عنهم ورفع حالتهم المعنوية، وهو ماله دور كبير فى تطور الحالة الصحية للاطفال.

بجانب ذلك، شاركت هايد بارك في مبادرات لتوزيع احتياجات الأسر المستحقة من السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تعاون فريق عمل الشركة مع قاطني مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة لتعبئة 1600 شنطة رمضان لتوزيعها على المستحقين، كما تعاونت الشركة مع مؤسسة مصر الخير في مبادرة إطعام قرية خلال الشهر الكريم، من خلال تجهيز وتوصيل  وجبات الافطار لقرية بمحافظة الاقصر يوميا خلال شهر رمضان الكريم، كما تم عمل مائدة رحمن بخيمة رمضانية فى محافظة كفر الشيخ لتقدريم الافطار للمحتاجين على مدار شهر رمضان.

وتقديرًا من شركة هايد بارك لكبار السن وحقهم في قضاء أوقات ممتعة مليئة باللحظات المميزة، زار فريق هايد بارك خلال يوم عيد الأم دار رعاية "الصفا والمروة" لكبار السن، للاحتفال مع الأمهات وإدخال البهجة عليهن، وتقديم الهدايا الرمزية لهن، ولدعم الغارمات وتخفيف العبء عنهن، قامت الشركة بشراء المنتجات التي تصنعها النساء الغارمات وتقديمها كهدايا لسكان مشروع هايد بارك  القاهرة الجديدة.

وتأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، وفي عام 2009 استحوذ بنكي "التعمير والاسكان" و"العقارى المصري العربي" والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من أسهم الشركة، وفي مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجي بدلًا من مجموعة داماك العقارية. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للطوير 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايك بمدينة السادس من أكتوبر، و مشروع مشروع سي شور بالساحل الشمالي، إضافة إلى ذلك أسست شركة فاوندرز للتسويق العقاري.

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