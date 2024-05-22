الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين باحتجاز شخص وانتحال صفة ضباط ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم باحتجاز شخص وانتحال صفة ضباط ببولاق الدكرور.

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهمين للمحاكمة  امام الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهمة خطف شخص وسرقته.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، خطفوا المجني عليه صفوت،ع كرها عنه، بأنه حال سيره بالطريق العام استوقفوه وأجبروه على استقلال السيارة ميكروباص كينج لونج قيادة المتهم الخامس، مدعين كونهم رجال ضبط قضائي واقتادوه عنوة من مكان وجوده لشقة سكنية بمنطقة قليوب بعيدًا عن أعين ذويه، وكان ذلك مصحوبًا بطلب فدية مالية من نجل المجني عليه المدعو محمد،ص الإطلاق سراح والده وفك أسره على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولوا علي إثر جرمهم محل الاتهام السابق على المبلغ المالي والمنقولات خاصته على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح  أمر الإحالة أن المتهمين احتجزوا المجني عليه سالف الذكر داخل شقة دون أمر أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بمسكن المتهم التاسع على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات السجن المشدد 5 سنوات احتجاز شخص انتحال صفة ضباط ببولاق الدكرور حوادث الدستور

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