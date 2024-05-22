الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز

5 أسرار تساعد المرأة في الحفاظ على نضارة البشرة رغم التقدم في السن

البشرة _ ارشيفيه
البشرة _ ارشيفيه

تبحث النساء عن وصفات ومركبات طبيعية أو طبية للحفاظ على نضارة البشرة، خصوصا مع تقدمهن في السن.

ويمكن للمرأة المحافظة على بشرة نضرة ومشرقة في كل مراحل عمرها حتى بعد تقدمها في السن، وذلك من خلال العناية السليمة بالبشرة من ناحية، واتباع نمط حياة يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة من ناحية أخرى.

وأوضح خبير التجميل مارتن روبمان، لوكالة الأنباء الألمانية، أنه مع التقدم في العمر، تميل البشرة إلى الجفاف وتقع فريسة للتجاعيد، لذا ينبغي العناية بها في الكِبر باستخدام كريم يحتوي على مواد مرطبة، مثل حمض الهيالورونيك أو الجليسرين.

كما ينبغي حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بواسطة كريم واق من الشمس ذي عامل حماية عال، نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية تلحق ضررا بطبقة الكولاجين المسؤولة عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود.

وأضاف “روبمان” أنه ينبغي أيضا، العناية باليدين باستخدام كريم يد مرطب، وذي عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية، مع تجنب غسل اليدين بالصابون بل باستخدام زيت مخصص لغسل اليدين.

كما تجب العناية باليدين بشكل مكثف وعميق من حين إلى آخر عبر تدليكهما بالزيوت المرطبة، مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زبدة الشيا، مع ارتداء قفازات قطنية طوال الليل للتمتع ببشرة ناعمة كالحرير.

وأكدت الدكتورة ماريون مورس كاربي، أهمية اتباع نمط حياة صحي للحفاظ على جمال البشرة في الكبر، موضحة أن نمط الحياة الصحي يرتكز على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه ينبغي تناول الأغذية الغنية بفيتامين "سي" مثل الخضروات والفواكه، والزنك مثل الفول السوداني، حيث تساعد هذه الأغذية الجسم على إنتاج الكولاجين.

وينبغي أيضا إمداد البشرة بفيتامين "دي"، الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة. وتتمثل مصادره في التعرض لأشعة الشمس، وتناول الأسماك البحرية الغنية بالدهون مثل السلمون والماكريل.

وللحفاظ على بشرة صحية عند التقدم في العمر، إلى جانب التغذية الصحية، هناك 5 نصائح سوف تؤتي بنتائج فعالة جدا، على النحو التالي:

- ترطيب البشرة من الداخل، وذلك من خلال شرب السوائل.

- ممارسة رياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

- أخذ قسط كاف من النوم.

- البعد عن التوتر النفسي.

- الإقلاع عن التدخين.

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