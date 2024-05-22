الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأركان الأوكرانية: معارك كر وفر بسبب قتال عنيف شرق البلاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن قتالًا عنيفًا في بوكروفسك شرقي البلاد أجبر القوات على الانخراط في مناورات ومعارك كر وفر.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير صدر في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، إن القتال العنيف في قطاع بوكروفسك بشرق أوكرانيا أجبر القوات الأوكرانية على المشاركة في "مناورات".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الهيئة في بيان إن بوكروفسك، شمال غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، لا تزال القطاع "الأكثر سخونة" على الجبهة.

ولفتت: "في بعض المناطق، يتطلب الوضع من قواتنا المشاركة في مناورات".

وأشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى ذلك والمناطق المجاورة بأنها "صعبة للغاية" في خطابه المسائي بالفيديو.

وقال زيلينسكي، إن الوضع على خط المواجهة في اتجاه بوكروفسك وكراماتورسك وكوراخوفي في دونيتسك لا يزال صعبًا للغاية.

لكنه أضاف أن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير القوات الروسية في منطقة خاركيف.

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