اختتام فعاليات الملتقى التدريبي لثاني مجموعات مشروع "1000 معلم كنسي"

اختتمت أمس الثلاثاء، أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الأولى من مشروع البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي المعروفة بـ "1000 معلم كنسي" وذلك في المرحلة الرابعة من المشروع والتي جرت في بيت ماري لاند بالشروق، التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.

شارك في الملتقى 215 متدربًا من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون 12 إيبارشية واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات: نقادة وقوص، قنا وقفط، طما، أبو تيج، أسيوط، أبو قرقاص، المنيا، سمالوط، طموه، المنوفية، طنطا، المحلة الكبرى، إلى جانب قطاعي كنائس شبرا الجنوبية وشبرا الشمالية.

وتسلم المتدربون شهادات اجتياز التدريب من يد نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، عقب إلقاء نيافته المحاضرة الختامية للدورة التدريبية.

وتحمل المرحلة الرابعة من "1000 معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين و9 ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "1000 معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥: ٢١) قد بدأت عام ٢٠١٦ واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية.

وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام 2016) عنوان "اعرف" والثانية (عام 2017) "ابحث" بينما حملت المرحلة الثالثة (عام 2018) عنوان "أبدع" يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام2019-2020) ثم المرحلة الثالثة (عام 2021-2022) بعنوان "قُدّْ" وجاءت المرحلة الرابعة ( عام 2024) تحت عنوان "طَوَّر".