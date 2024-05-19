الأنبا توما يلتقي قادة فريق الكشافة الإيبارشي في سوهاج

التقى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس السبت، قادة فريق الكشافة الإيبارشي، وذلك في دار المطرانية.

وخلال اللقاء، دار حوار متبادل بين صاحب النيافة والحاضرين، حيث أثنى الأب المطران على تقدمهم، مشجعًا إياهم على مواصلة التقدم، والنمو، من أجل خدمة الإيبارشية.

*ما هو فريق الكشافة الإيبارشي:

أسست الكنائس الكاثوليكية المصرية فرق كشفية كنسية، يتطوع بها براعم وشباب الكنائس لأجل خدمة الكنيسة والمجتمع.

وتسعى هذه الفرق الكشفية إلى توعية الشباب بأهمية الحركة الكشفية في خدمة الكنيسة والمجتمع،ويقام لها اجتماع شهري لمتابعة شئون الخدمة بها.

ويحرص الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، على دعم التواصل مع فريق الكشافة الإيبارشي، بشكل دائم، لمتابعة الحركة الكشفية الكنسية.

وتقيم الكنائس معكسرات تدريبية لتدريب شباب فرق الكشافة الكنسية باستمرار على المهارات الكشفية، ودعم التطوع بها بشكل متواصل.